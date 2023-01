Usalo al posto del brillantante per una pulizia economica e naturale con la lavastoviglie

Cerchi un prodotto sicuro e a basso costo che faccia brillare le stoviglie? La soluzione che fa per te la puoi creare anche da casa. In un lampo avrai a disposizione un ingrediente fenomenale per sostituire il brillantante. Ecco a quale ci riferiamo e come lo puoi usare

Conoscerai bene i vantaggi che apporta la lavastoviglie in casa. È un elettrodomestico essenziale quando si hanno tanti ospiti a cena. Grazie all’efficacia pulente riesce a rimettere a nuovo piatti, posate e bicchieri che vi inserisci. Il tutto mentre ti riposi e attendi che il lavaggio termini.

Tuttavia, per ottimizzare la pulizia e raggiungere la perfezione dovrai usare alcuni prodotti specifici. Oltre al sale per l’impianto addolcitore, anche il brillantante si rivela una risorsa preziosa. Se non ne hai uno pronto o non vuoi ricorrere alle alternative industriali, puoi produrne uno da te. Basteranno tre ingredienti e il risultato sarà eccezionale.

Ecco cosa succede se non lo metti in lavastoviglie

Il brillantante è un grande alleato della lavastoviglie. Grazie alla sua funzione specifica bilancia la tensione superficiale dell’acqua, facendola scivolare agevolmente tra le stoviglie. Questo fa sì che non si formino quegli sgradevoli aloni sulle superfici e che l’asciugatura finale sia più rapida. Già a questo punto puoi capire perché questo prodotto sia così importante.

Se decidi di non usare il brillantante, rischi di pregiudicare le prestazioni della lavastoviglie e di ritrovarti a fine lavaggio con piatti opachi e macchiati. Soprattutto se l’acqua di cui ti servi è molto dura e ricca di calcare.

Usalo al posto del brillantante per un lavaggio impeccabile

Invece dei soliti prodotti commerciali potresti fare in casa il tuo brillantante. Ti servirà giusto qualche ingrediente da miscelare in acqua, ma non includeremo il solito bicarbonato. Ecco cosa dovrai procurarti:

35 g di acido citrico ;

; 10 ml di glicerina vegetale ;

; 8-10 gocce di olio essenziale agli agrumi.

Mischia l’essenza che hai scelto nell’acido citrico. Sciogli la soluzione in 190 ml di acqua calda e per finire aggiungi la glicerina. Adesso puoi versare il prodotto nell’apposita vaschetta, che riempirai all’occorrenza. Usalo al posto del brillantante e scoprirai un modo nuovo di occuparti delle tue stoviglie.

L’aceto è una buona alternativa?

Il nostro non è l’unico metodo per lavare i piatti con la lavastoviglie. Per esempio, c’è chi utilizza l’aceto in sostituzione del classico brillantante. Ma si può considerare un ingrediente affidabile in queste situazioni?

In effetti, il dibattito sembrerebbe aperto. Usato nel modo corretto permetterebbe di dare ulteriore lucentezza alle stoviglie. L’importante è non aggiungerlo nel vano del detersivo sintetico, del quale rischierebbe di contrastare il potere pulente, ma esclusivamente nel cassetto del brillantante. In ogni caso, l’aceto potrebbe comunque dare meno garanzie rispetto all’acido citrico e inquinare di più.