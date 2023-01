Microonde o fornetto? Ecco la guida all’acquisto per fare chiarezza più una ricetta veloce

Se sei in cerca di un piccolo e funzionale elettrodomestico per la tua cucina, può farti comodo un fornetto elettrico. Oppure un forno a microonde. Ma quale scegliere? Scoprilo con i nostri consigli.

Se in cucina hai poco spazio, un piccolo elettrodomestico facile da posizionare e spostare fa al caso tuo. Hai bisogno di qualcosa che ti aiuti nella rapida cottura del cibo? Un forno a microonde può essere l’ideale. Se, invece, cerchi la croccantezza e non ti spaventa aspettare tempi un po’ più lunghi, la scelta giusta può essere un fornetto elettrico. Ma come puoi essere sicura al 100% del tuo acquisto? Segui i nostri consigli.

Microonde o fornetto? Ecco la guida

Il microonde è un piccolo elettrodomestico molto pratico, che si può posizionare in cucina dove meglio si crede. Permette di riscaldare o scongelare cibi precotti in tempi molto rapidi tramite onde elettromagnetiche e consuma poca energia. Il fornetto ha tempi più lunghi ma garantisce un’ottima cottura dei cibi con varie modalità, come grill o ventilato. È molto semplice da usare e può sostituire un forno a incasso se questo usurato. Consuma, però, più del microonde a livello di corrente elettrica. Per quanto riguarda il prezzo costa meno: un microonde può infatti partire da una fascia minima attorno alle 60 euro mentre un fornetto elettrico può partire dalle 30 euro.

Quale scegliere

Non possiamo dirti che il microonde sia meglio del fornetto o viceversa. La scelta dipende dalle tue esigenze. Se, in genere, sei una persona che ha fretta e cerca pasti veloci, il microonde può fare al caso tuo. E questo anche se hai esigenza di risparmiare sui consumi. Se invece hai bisogno di un momentaneo sostituto del forno a incasso e ti piace dedicarti alla cottura di manicaretti, meglio l’altro. Dunque microonde o fornetto? Ecco la guida che può averti aiutato a decidere. In chiusura, ti regaliamo anche una ricetta veloce.

Porridge veloce al microonde

Qualora optassi per il microonde, ecco una ricetta veloce che puoi sfruttare per la tua colazione. Si tratta di un porridge da preparare con 200 g di latte scremato e 40 g di fiocchi d’avena. Dovrai mettere i cereali in una ciotola in ceramica, aggiungervi il latte e mescolare per bene. Dovrai quindi metterla nel microonde impostando una potenza di 650 W.

Farai girare per 2 minuti quindi spegnerai, alzerai la potenza a 750 W e farai nuovamente girare per altri 2 minuti. Potrai quindi prelevare il porridge ed aggiungervi, eventualmente, dei frutti di bosco prima del consumo.