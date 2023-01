Pelle perfetta con 5 semplici gesti quotidiani che fanno risparmiare sui trattamenti dall’estetista

Svelate le 5 abitudini per un trattamento viso che rende la pelle liscia ed elastica anche senza andare dall’estetista

Prendersi cura della propria pelle è un gesto senza dubbio fondamentale per sfoggiare un aspetto sempre giovane anche arrivate alla soglia della mezza età. Tuttavia, la beauty routine con creme e prodotti vari dovrebbe essere sana abitudine già a partire almeno dai 30 anni, così da essere avvantaggiate. In questo modo, possiamo contare su una pelle sempre liscia e levigata anche senza sottoporci a continue sedute dall’estetista.

Certo, poi c’è anche chi ha una cute particolarmente sensibile ed è quindi portata a curarla in modo diverso e più incisivo. Ma c’è anche da dire che, spesso, arrossamenti, imperfezioni e impurità sono all’ordine del giorno proprio perché viene seguita una beauty routine errata.

Non resta, dunque, che scoprire come avere una pelle perfetta con 5 semplici gesti quotidiani che non costano nulla in termini di tempo, denaro, fatica.

Skincare: una questione di età, ma anche di stagione

Innanzitutto, è necessaria una piccola premessa, ovvero: come anticipavamo, la cura della pelle non ha età. In effetti, già verso i 30 anni la produzione di collagene rallenta gradualmente per cui non è sbagliato utilizzare creme rimpolpanti e tonificanti.

Senza contare che anche la stagionalità influenza il modo in cui bisogna trattare la pelle del viso e non solo. In inverno, la cute necessita rinforzo contro agenti atmosferici e inquinanti: serve, insomma, maggior nutrimento per cui sono consigliate le formulazioni più dense e burrose. Durante l’estate, invece, meglio le creme idratanti in gel, così che la pelle possa recuperare acqua e sali minerali persi con il sudore.

Individuando a priori il prodotto più adatto alle varie esigenze anagrafiche o stagionali, si risparmia su eventuali mix di creme e sieri.

Pelle perfetta con 5 semplici gesti quotidiani alla portata di tutte

Ma andiamo avanti perché ci sono ancora 4 abitudini che non possono assolutamente mancare nella beauty routine giornaliera.

La prima è forse scontata, ma viene spesso saltata a piè pari per pigrizia: se non vogliamo che la pelle assorba impurità varie, dobbiamo struccarci. E se la risposta è che siamo troppo stanche per stare davanti allo specchio, poche storie: bastano delle comunissime salviettine.

In questo modo, eviteremo di svegliarci con una pelle spenta, ingrigita e a rischio brufoli. A tal proposito: vietato toccare brufoli e punti neri. Certo, entrambi sono antiestetici e parecchio fastidiosi perciò la voglia di eliminarli il prima possibile è tanta. Attenzione, però, perché così facendo rischiamo di favorire la dispersione dei batteri sul viso e questo comporta la crescita di altre impurità. Meglio invece fare affidamento sui rimedi naturali o un prodotto specifico che aiuti a riassorbirle in modo corretto.

Parlando di microbi, ricordiamoci anche di usare sempre strumenti per il make up ben puliti, vedi i pennelli. Un pennello sporco non solo dissemina polvere e batteri sul viso, ostruendo i pori, ma anche la resa del make up risulta compromessa.

Il consiglio è lavare i pennelli ogni due settimane, lasciando poi asciugare tutta la notte su una superficie piana dove distendere per bene le setole.

Massima attenzione va, infine, riservata alla zona contorno occhi: delicatissima, necessita di una crema nutriente. Inoltre, vietato sfregare gli occhi: eviteremo così la possibile rottura di capillari.