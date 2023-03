Piatti e posate che puzzano di uovo: avevano ragione le nonne, prova questo metodo infallibile

Dopo aver mangiato una frittata o un uovo sodo, piatti e posate hanno un cattivo odore? Sembra impossibile liberarsi di quella puzza anche con il detersivo più potente. Vediamo insieme un paio di trucchi per dire addio alla puzza di uovo!

L’uovo è un alimento molto amato e utilizzato nella cucina di tutto il Mondo e anche un ottimo salvacena. Quando non sappiamo che cucinare, una bella frittata o un uovo sodo sono sempre apprezzati. È così amato che esistono anche tante credenze popolari legate a questo alimento. Come non pensare, ad esempio, al trovare nel piatto il doppio tuorlo, evento che porterebbe strani presagi. Ma dopo averlo mangiato, la puzza che lascia su piatti, posate e pentole non va mai via del tutto. Possiamo lavare piatti e posate a mano con quintali di detersivo o usare la lavastoviglie e nulla cambia. Anzi, il più delle volte rischiamo che anche la lavastoviglie puzzi! Non ti preoccupare, ecco la soluzione che risolverà tutti i tuoi problemi!

Il segreto sta nella temperatura dell’acqua, lo sapevi?

Quando piatti e posate sono incrostati di cibo o parecchio sporchi, utilizziamo l’acqua bollente. Anche se li laviamo in lavastoviglie la temperatura dell’acqua sarà più o meno intorno ai 50° gradi. Ma non tutti sanno che quando cuciniamo pietanze dall’odore pungente come uova e pesce, l’acqua calda è il nemico. Invece di eliminare l’odore tende ad intensificarlo ed è per questo che continuiamo a sentirlo anche dopo il lavaggio.

Ma le nonne di un tempo avevano una soluzione per tutto, anche per questo! La prima cosa da fare è sciacquare tutto con l’acqua fredda e poi passare al lavaggio! Il più delle volte questo passaggio è sufficiente, però con alcuni utensili e pentole, il detersivo non è abbastanza.

Per piatti e posate che puzzano di uovo ecco due soluzioni naturali

Ed ecco cosa facevano le nonne, utilizzavano due prodotti naturali per eliminare la puzza di uovo, l’alloro e il limone. Per utensili di legno, ma anche pentole e piatti possiamo utilizzare il limone per contrastare la puzza. Basterà prendere mezzo limone, magari uno ormai secco e inutilizzabile, e strofinarlo sulle stoviglie. Passarle sotto l’acqua fredda e poi utilizzare un po’ di detersivo, insaponare e poi risciacquare.

Altrimenti puoi utilizzare delle foglie di alloro, farle bollire in acqua con un po’ di succo di limone. Lascia raffreddare e usare quell’acqua profumata per contrastare la puzza di uovo. Ed ecco fatto, con questi trucchetti non dovremo più preoccuparci di piatti e posate che puzzano di uovo. Abbiamo anche scoperto un buon metodo per usare il limone avanzato, anche se esistono alcuni trucchi per reidratarlo.