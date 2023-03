Far crescere i capelli in tempo zero: il segreto cinese per una chioma da sogno costa meno di 1 euro

Far crescere i capelli in tempo zero, ecco come con la tecnica cinese - proiezionidiborsa.it

Quando pensiamo ad una donna orientale e in particolare cinese ci vengono subito in mente capelli lunghi e morbidi come la seta. Se anche tu vuoi una chioma così puoi ricorrere alla tecnica di cui ti stiamo per parlare. Scopri come funziona.

I capelli contribuiscono in modo massiccio alla bellezza del volto di una donna. Lo incorniciano e ne esaltano i lineamenti. Capelli troppo lunghi o corti possono non valorizzare alcune tipologie di viso.

Per questo è importante scegliere il taglio più adatto. Tuttavia, è indubbio che una chioma lunga sia un vero e proprio vanto e conferisca femminilità al volto. Proprio per questo molte donne vogliono far crescere i capelli in tempo zero. A questo fine, ti sveliamo una tecnica orientale.

Dovrai applicarla due o massimo tre volte a settimana e comincerai a vedere immediatamente i risultati.

Far crescere i capelli in tempo zero: ecco il metodo cinese

Tutto ciò che ti servirà è del riso biologico. Alcune confezioni arrivano ad un costo di anche meno di un euro. Si tratta pertanto di una tecnica per far crescere i capelli incredibilmente economica.

Precisamente, ti serviranno una tazza da te’ di riso e tre di acqua a temperatura ambiente.

Il procedimento

Mischia il riso e l’acqua nelle dosi che ti abbiamo indicato. Quindi, mescola e versa il tutto in un contenitore. Chiudilo ermeticamente e fai passare 24 ore. Una volta trascorso questo lasso di tempo recuperalo. Non preoccuparti se l’odore della miscela sarà molto forte o acido. È del tutto normale, poiché il riso ha fermentato.

L’acqua di riso fermentata è infatti un ottimo rimedio cinese per far crescere e rinforzare la tua chioma, oltre che per renderla più luminosa che mai.

Non ti resta che filtrare l’acqua e farla bollire in una pentola per 5 minuti. Infine, spegni il fuoco e attendi che la miscela si raffreddi.

Come applicare l’acqua di riso fermentata sui capelli

Quando lavi i capelli, devi usare l’acqua di riso per massaggiarli attentamente. Fai dei movimenti circolari e larghi. In questo modo, potrai cominciare a notare i primi cambiamenti nel giro di qualche settimana.

Ecco, dunque, il segreto cinese per avere la chioma dei tuoi sogni: lunga, setosa e luminosa come non mai. Tutto questo ad un costo davvero irrisorio.

Puoi conservare l’acqua di riso fermentata per una settimana e in frigorifero. Ricorda, però, di lasciarla all’interno di un contenitore chiuso ermeticamente fin quando non avrai bisogno di usarla.

Lettura consigliata

Ecco come indovinare il vincitore del Grande Fratello VIP. Molti non hanno dubbi: “trionferà lei”