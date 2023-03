Pasta con le vongole super cremosa di Cannavacciuolo, ecco il segreto dello chef stellato e quanto costa mangiare a Villa Crespi

Ormai gli spaghetti con le vongole sono un classico della cucina Italia, un piatto che profuma di mare e di semplice esecuzione. Ma come renderla perfetta e cremosa come al ristorante? Scopriamo come la realizza il noto chef Cannavacciuolo.

Gli italiani amano la pasta e raramente rinunciano ad un piatto di spaghetti durante la settimana. Rappresenta un modo per organizzare un pasto veloce per tutta la famiglia e ci vuole davvero poco per condirla e insaporirla. C’è chi ama la cottura al dente, chi la preferisce ben cotta e, grazie ai vari, formati possiamo sbizzarrirci e creare ricette sempre diverse. Nelle zone marittime si prepara spesso un condimento di pesce semplice, famoso in tutto il Mondo, che ha come protagonista le vongole. Un alimento eccezionale, ricco di vitamine e minerali, che racchiude tutto il sapore del mare, l’importante è che siano prive di sabbia e ben pulite. Prima bisogna eliminare quelle rovinate o aperte, è necessario metterle ammollo nell’acqua e sale grosso. L’ideale per spurgarle perfettamente sarebbe, poi, coprire il contenitore e lasciarlo in frigorifero minimo un’ora e sciacquarle abbondantemente.

Pasta con le vongole super cremosa di Cannavacciuolo: il tocco magico che pochi conoscono

I puristi affermano che la vera pasta con vongole è in bianco, ma spesso, anche nei ristoranti, non è raro trovare nel condimento qualche dolce pomodorino. Un dettaglio che, però, non possiamo assolutamente trascurare è la cremosità finale del piatto. Infatti, molti di noi sbagliano e non riescono e legare al meglio gli ingredienti, essendo una pasta bianca rischiamo di renderla asciutta e poco saporita. Per ottenere un risultato straordinario, proviamo la sublime versione di un esperto culinario, amato da molti, che ha totalizzato la bellezza di 7 stelle Michelin.

Il noto chef, fuoriclasse in cucina, Antonino Cannavacciuolo, nato a Vico Equense, prepara questa prelibatezza in modo particolare, con un trucchetto che in pochi conoscono. La pasta con le vongole super cremosa di Cannavacciuolo nasconde un segreto davvero eccezionale, aggiunge un ingrediente inimmaginabile, il latte. In un barattolo colmo di latte immergiamo più spicchi d’aglio, senza anima, e lasciamolo riposare in frigo per una notte. Il giorno dopo facciamo bollire gli spicchi con altro latte e ripetiamo il procedimento altre 2 volte. Quindi frulliamo olio, latte e aglio per ottenere una crema, insaporita con del prezzemolo. Finiamo la cottura della pasta con l’acqua delle vongole e la crema, amalgamiamo e serviamo immediatamente!

Il menù del ristorante con 3 stelle Michelin: prezzi piatti e degustazione

Si aggiudica ben 3 stelle Michelin il bellissimo ristorante sul lago d’Orta di Cannavacciuolo, Villa Crespi. Una dimora storica immersa in paesaggio romantico che non ha eguali. Camere di extra lusso e un ristorante che propone piatti strepitosi, caratterizzano questo luogo incantato. I menù degustazione hanno un costo di 290 euro, propongono ricette di carne o pesce, come la trota in carpione o animella alla boscaiola, e il dessert. Alla carta diversi antipasti, come il famoso tonno vitellato, primi e secondi eccellenti, prezzo minimo del piatto 60 euro, il più caro è 90 euro. Mentre i dolci sono proposti a circa 30 euro, combinazioni indimenticabili e il servizio impeccabile renderanno questa esperienza unica.