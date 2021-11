Per dare maggiore volume ai capelli si usa spesso una tecnica precisa. Si tratta della cotonatura, ovvero l’azione di pettinare i capelli nel verso opposto a quello di crescita, per dare maggiore struttura e volume. La cotonatura è una delle tecniche di hair-styling più efficienti che esista.

Probabilmente, per questo motivo i make up artist hanno pensato di sfruttare questi stessi principi, ma di adattarli proprio alle sopracciglia. Ecco, quindi, come ringiovanire il viso definendo lo sguardo con questa tecnica per occhi felini che spopola fra gli appassionati del trucco. Ed ecco anche un’utilissima guida al giusto prodotto make-up per le sopracciglia per ogni fascia di età.

L’importanza dello scovolino

Una premessa è d’obbligo: per eseguire questa tecnica bisognerà dotarsi di uno scovolino per pettinare le sopracciglia. Questo rappresenta un po’ il tipico pettine impiegato per la cotonatura. Ogni donna sa perfettamente che è impossibile cotonare i capelli senza avere il pettine giusto.

In commercio esistono quelli appositamente pensati per le sopracciglia. In alternativa, è possibile riutilizzare un vecchio scovolino di un mascara terminato. Il tutto, ovviamente, dopo averlo ben ripulito del mascara. Ecco anche perché è sbagliato disfarsi del mascara quando sembra che sia finito.

Si chiama backcombing questa meravigliosa arte di cotonare le sopracciglia

La cotonatura serve a ottenere un’arcata sopraccigliare folta e definita. La tecnica in questione è detta “backcoming” ed è pensata da bravissimi brow expert, ovvero professionisti delle sopracciglia. Essa consiste nel cotonare le sopracciglia, pettinandole nel verso opposto a quello di crescita. Semplicemente occorrerà spostare i peli dalla loro posizione naturale. Ecco una velocissima mini-guida per replicare questa tecnica sulle proprie sopracciglia.

Come ringiovanire il viso definendo lo sguardo con questa tecnica per occhi felini che spopola

Con lo scovolino, bisogna pettinare le sopracciglia nel senso contrario alla crescita. Le più esperte possono prelevare e applicare con lo scovolino un gel per sopracciglia colorato. Deve, però, trattarsi di un colore molto vicino al proprio.

Le meno pratiche possono usare un gel trasparente. Chi non ama l’effetto “sopracciglia bagnate”, può non usare nessun prodotto, tenendo conto che la cotonatura durerà sicuramente meno.

Bisognerà depositare il prodotto all’attaccatura delle ciglia, ovvero alla radice. Applicare il gel solo sulle lunghezze non garantirà una perfetta cotonatura.

Il miglior scovolino sembrerebbe quello in microfibra e bisogna partire dall’esterno verso l’interno, ovvero dalle tempie verso la fronte. Usare solo la punta dello scovolino, per un risultato più pulito. Occorreranno movimenti delicati e una mano davvero leggera per un look assai naturale.

