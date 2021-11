Avere la casa che profuma sempre di primavera è il sogno un po’ di tutti. Tornare a casa dopo il lavoro e percepire, invece, l’odore stantio della frittata della sera prima, irrita anche le persone più pacate. Cucinare broccoli, cavolini e uova, soffriggere le cipolle e imbiondire l’aglio sono sicuramente passaggi fondamentali per chi sta ai fornelli. Può risultare anche divertente e soddisfacente cucinare le verdure di stagione. Per non parlare delle amate fritture. I fagioli e i broccoli, poi, sono assai ricorrenti in questa stagione. Nulla di più bello, e spesso anche salutare. Tuttavia, non sempre la cappa della cucina riesce bene ad aspirare odori e fumo. Alcune pietanze hanno il potere di farsi ricordare per giorni e giorni. Sembra quasi che si incollino alle pareti e chiedano asilo a casa nostra.

Gli amanti della pulizia dovrebbero leggere questa guida per scoprire come profumare casa con l’ammorbidente con un metodo che stupirà tutti e anche la suocera che spesso ci critica. Siamo pronti?

Vediamo cosa serve

Acqua;

ammorbidente preferito;

ciotola di vetro.

Non tutti conoscono la versatilità dell’ammorbidente in casa, oltre al suo primario compito in lavatrice. Alcuni conosceranno il metodo dello spruzzino per profumare tende e divani. Ma sono veramente pochi quelli che lo usano con l’acqua calda per eliminare gli odori indesiderati.

Per prima cosa, occorre far bollire un po’ di acqua. La quantità dipenderà anche dal recipiente che abbiamo deciso di utilizzare. Portiamo quasi ad ebollizione l’acqua e, con cautela, versiamola dentro la ciotola. Posizioniamo il contenitore nel quale verseremo l’acqua sul tavolo, su una mensola o, comunque, in un luogo non alla portata di bambini o animali.

Meglio sarebbe utilizzare un recipiente di vetro, ma ne andrebbe bene uno qualsiasi, purché sia resistente al calore. Aggiungiamo poi 1 o 2 cucchiai di ammorbidente e mescoliamo. Il consiglio è di non esagerare con il bollore dell’acqua: basta appena che ci siano le bollicine sulla parete della pentola.

I vapori dell’acqua aiuteranno l’ammorbidente a diffondersi in tutta la stanza, così da eliminare anche gli odori più ostinati.

Il consiglio in più

Con la stagione autunnale si riprendono i tappeti grandi e di lana per scaldare gli ambienti e renderli più accoglienti. Chi ce li ha in casa, saprà certamente che non sempre è facile lavarli in lavatrice. Per cui, l’unico modo per pulirli è l’aspirapolvere classica o quella a vapore. Ma per renderli morbidi e profumati, possiamo creare una miscela di acqua calda e ammorbidente e, aiutandoci con uno spruzzino, nebulizzare sul tappeto. Lasciamo poi agire per massimo 5 minuti e poi possiamo passare sopra l’abituale aspirapolvere. Soprattutto se in casa ci sono bambini o animali, avremo tappeti igienizzati, profumati e morbidi.