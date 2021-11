Parlando di oroscopo si intende normalmente quello tradizionale, composto dai 12 segni dello zodiaco e utilizzato in tutto il mondo occidentale.

Il ricorso all’oroscopo per ottenere informazioni sulla nostra vita a venire, a riguardo del nostro rapporto con il denaro, la fortuna, l’amore, il lavoro è una pratica molto diffusa.

Lo possiamo leggere sul quotidiano, vedere in televisione raccontato da astrologi famosi o possiamo, naturalmente e al momento attuale quasi inevitabilmente, trovarlo su internet.

C’è chi basa la sua vita sulle predizioni dell’oroscopo relative al suo segno zodiacale e c’è chi lo interpreta con sufficienza ed ironia.

Sicuramente la storia dell’oroscopo è lunga millenni e si dice che abbia influenzato decisioni anche di grandi personaggi.

La nostra tradizione astrologica non è l’unica esistente ed anche nel nostro stesso emisfero esistono oroscopi diversi dal nostro e questo oroscopo, conosciuto da pochi, ci farà sorprendere ed appassionare scoprendone completezza e profondità.

L’oroscopo dei Druidi, la natura protagonista

Uno di quelli più interessanti è quello celtico, legato alle tradizioni britanniche ed in special modo irlandesi e druidiche.

Gli antichi Celti, legati profondamente alla natura, erano soliti associare i giorni dell’anno agli alberi che rappresentavano il ciclo della vita.

L’albero era il simbolo della completezza che dal sottosuolo giunge in cielo e che quindi abbraccia tutto l’esistente.

Un altro elemento al quale i Celti davano molta importanza erano le fasi lunari e la loro ciclicità.

La luna, nel suo movimento, aveva un ruolo importante nella gestione dei raccolti e dello sviluppo della natura.

Gli alberi erano i componenti dello zodiaco celtico: un albero veniva associato ad un gruppo di giorni più o meno lunghi e di conseguenza chi vi era nato aveva una precisa pianta come segno.

Ogni albero dello zodiaco celtico era descritto con specifiche caratteristiche che influenzavano i nati sotto il suo segno.

Questo oroscopo conosciuto da pochi ci farà sorprendere ed appassionare scoprendone completezza e profondità

Il calendario celtico su cui si basava lo zodiaco era molto diverso da quello astronomico dato che era legato alla ciclicità delle stagioni.

Iniziava il 1 di novembre e si suddivideva in 4 trimestri:

Semain, dal 1 novembre

Imbolic, dal 1 febbraio

Bealtaine, dal 1 maggio

Lunasa, dal 1 agosto

Questo calendario calcolava il tempo basandosi sul ruotare delle stagioni e perciò il collegamento alla natura ed al suo mutare era strettissimo.

Alberi e ciclicità, tutto questo fa parte del grande panorama della natura e del suo trascorrere nel tempo.

Questa splendida immagine collegata con l’oroscopo celtico, che assegna un albero ad ognuno di noi, crea un effetto di armonia e unione con la Terra e la sua vita.

Celtico e tradizionale, due visioni diverse ma da amalgamare

Il nostro suggerimento, per tutti gli appassionati di oroscopi ma anche per i lettori disincantati delle predizioni zodiacali, è quello di affiancare alle previsioni del nostro oroscopo quelle dell’oroscopo celtico.

L’oroscopo, come tutte le previsioni legate a metodi non convenzionali, non è logicamente affidabile. Ma, tutto sommato, nella confusione e mancanza di indicazioni a cui siamo esposti nel nostro tempo, ci può suggerire una direzione da seguire in funzione delle informazioni che ci offre e darci una via d’uscita dal labirinto della vita di tutti i giorni.