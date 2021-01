Il mascara è senza ombra di dubbio uno dei cosmetici di maggior consumo da sempre. Quando non è tanta la voglia di truccare il viso o di applicare grandi quantità di cosmetici, un velo di make up fa la differenza. In questo caso, il mascara è la soluzione. E se, estraendo lo scovolino, non preleviamo abbastanza prodotto? Gli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa spiegano perché è sbagliato disfarsi del mascara quando sembra che sia finito.

Nulla è come sembra

Quando lo scovolino del mascara non preleva più una buona quantità di mascara, esiste un trucco che serve a evitare ogni spreco. Svitare l’applicatore del mascara e impugnare il contenitore del prodotto. All’interno, con un po’ d’osservazione, è possibile notare una sorta di cappuccio interno che contiene il prodotto. Con l’aiuto di una forbice o di uno strumento appuntito e, con estrema attenzione, sollevare il cappuccio ed estrarlo.

Questa rappresenta la sezione del contenitore che racchiude tutto il prodotto. Ma, eliminando il cappuccio e intingendo lo scovolino nel contenitore, il mascara sembra appena acquistato. Il cappuccio ha infatti la funzione di evitare che, durante l’applicazione, venga prelevata una quantità eccessiva di prodotto.

Il trucco che serve a far durare di più i cosmetici

Questa è la ragione per cui è sbagliato disfarsi del mascara quando sembra che sia finito. Questa regola, comunque, vale per la gran parte dei cosmetici dotati di un applicatore estraibile. Anche i rossetti liquidi a lunga tenuta, ad esempio, possiedono spesso un cappuccio interno in cui è presente il prodotto.

Quando il cosmetico contenuto in questa sezione termina, è frequente pensare che il prodotto sia terminato. Rimuovere questa sezione del packaging, serve ad aumentare la durata del cosmetico e a evitare ogni possibile spreco. Senza cappuccio dosatore, la quantità di prodotto prelevata potrebbe costituire un eccesso, quindi attenzione ad evitare accumuli eccessivi di make up sul viso.