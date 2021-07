La zona degli occhi è una parte importantissima nel viso di una donna. Proprio per questo motivo i professionisti del trucco dedicano sempre molto tempo al make up delle sopracciglia. Queste incorniciano lo sguardo e sono in grado di dare al volto espressioni armoniose oppure di far sembrare lo sguardo stanco e vecchio. Le esperte di Beauty spiegano perché a 50 anni basta portare le sopracciglia in questo modo per apparire perfette e giovani più a lungo.

I consigli da seguire

La prima regola fondamentale è quella di scegliere il giusto prodotto make up per le sopracciglia. Tra gel, pomate, matite e mascara per sopracciglia è davvero difficile scegliere. In questa precedente guida di Beauty, la Redazione spiega come individuare il prodotto perfetto per le proprie sopracciglia.

Dopo i 50 anni la zona orbitale inizia a cedere naturalmente. Lo sguardo appare quindi più chiuso e gli occhi più stanchi. Per questo motivo è importante dare una particolare forma alle sopracciglia. Il nostro consiglio è quello di affinarle verso l’esterno e di tentare di dare l’illusione ottica di uno sguardo più alto e aperto.

Con il passare degli anni il sopracciglio tende a sbiadire e perdere leggermente colore. Il nostro consiglio è quello di usare una sola tonalità più scura di quella attuale.

Perché a 50 anni basta portare le sopracciglia in questo modo per apparire perfette e giovani

Mantenere questa zona del viso ordinata è fondamentale per non invecchiare il viso. La pulizia dei peli superflui è fondamentale per non accentuare ancor più una pelle maggiormente segnata dal tempo e meno elastica o piccole rughe.

Ovviamente, la forma dipenderà anche molto dai lineamenti del viso. In tutti i casi è preferibile alzare l’angolo del sopracciglio e delinearne la parte finale in modo preciso con il giusto prodotto. Un piccolo trucco consiste nell’usare un mascara colorato per tingere i normali peletti bianchi che appariranno nel tempo.

Esistono pure prodotti che rinforzano le sopracciglia e rallentano la caduta dei peli. Molte donne non sanno che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella cura delle sopracciglia. È infatti preferibile inserire nella dieta cibi ricchi di Omega 3, ferro e zinco come il salmone o l’avocado.