Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Uno sguardo ammaliante è importante almeno quanto la scelta del giusto colore di rossetto nel make-up. Le sopracciglia, poi, incorniciano il viso e determinano l’equilibrio completo del viso. Per le sopracciglia esistono una infinità di prodotti, di consistenze e applicazioni differenti. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa forniscono una guida al giusto prodotto make-up per le sopracciglia.

Matita

Il primo prodotto è il più comune in termini di make-up delle sopracciglia. La matita è molto simile a quella che si usa solitamente per gli occhi, ma ha consistenza e durata diversa. La giusta matita delle sopracciglia non deve aggiungere colore, ma solo riempire i piccoli buchi lasciati dalla mancata crescita. Prediligere colori comunque poco più chiari del proprio e mai più scuri. Utilizzare la matita sempre ben temperata, disegnando dei peli sottili proprio dove questi mancano. Alcune matite sono anche dotate di un applicatore simile a un pennello dalle setole dure, che serve a pettinarle nella forma desiderata.

Prodotti in gel o crema

Il gel è invece un prodotto che si applica con l’apposito pennello dosatore e che solitamente ha una consistenza più cremosa della matita. Qui il rischio è di calcare troppo le sopracciglia. Per il colore vale quanto detto in precedenza, circa la consistenza una premessa è d’obbligo. Chiudere sempre il gel dopo l’applicazione, poiché il contatto dell’aria tende a seccarlo e a renderlo inutilizzabile. Prediligere prodotti non troppo pastosi, che diventano difficili da stendere. Alcuni gel per sopracciglia sono anche no-transfer, esattamente come per i rossetti.

Mascara per sopracciglia

Terminiamo la guida al giusto prodotto make-up per le sopracciglia con quello di più facile applicazione e probabilmente più valido: il mascara. Il mascara per sopracciglia è molto simile a quello che applichiamo sulle ciglia, ma cambia per colore e consistenza. Lo scovolino applicatore è molto più corto e ha meno setole. Il vantaggio del mascara per sopracciglia è quello di far risparmiare tempo. Basta passarlo sui peli come a volerli pettinare.

Esso riempirà tutti i buchi di colore e permetterà di ottenere un effetto naturale e ordinato. La scelta del colore è fondamentale e il consiglio è quello di rivolgersi sempre a cosmetici di qualità. Una curiosità? Alcuni degli ultimi mascara in commercio contengono cannabis Sativa nella formulazione. Essa sembrerebbe combattere secchezza e disidratazione.