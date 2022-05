In cucina non si butta via niente. Anzi, sarebbe meglio dire che in cucina non si dovrebbe mai sprecare nulla. In particolare, negli ultimi anni, il riciclo è una pratica sempre più diffusa e a cui prestiamo attenzione. Molti di noi sono attenti agli sprechi e cercano di evitarli anche trovando il modo di riutilizzare gli scarti. Tuttavia, soprattutto in cucina, si tende ancora a sprecare molto, buttando via anche ciò che possiamo riciclare. Infatti, scarti di frutta e verdura possono essere davvero preziosi nella vita di tutti i giorni. Con questi possiamo realizzare ricette anti spreco, ma anche curare le piante e la casa risparmiando.

Un frutto molto consumato e dalle molteplici proprietà è la mela. Estremamente versatile e gustoso, con questo frutto possiamo preparare pietanze dolci e salate davvero irresistibili. Oggi vogliamo svelare che le bucce di mela possono rivelarsi molto utili. Quindi, anziché gettarle via possiamo riutilizzarle in moltissimi modi diversi.

Rimarremo sbalorditi scoprendo come riutilizzare le bucce di mela per risparmiare in questi modi a dir poco inaspettati e geniali

Perché buttare via le bucce di mela quando possono diventare un gustoso snack? Se abbiamo delle mele biologiche, dopo averle lavate ricaviamo la buccia in modo da ottenere dei pezzi piuttosto lunghi. Lasciamoli in frigorifero mentre realizziamo la pastella, in modo che non si anneriscano. Mettiamo in un recipiente 250 g di farina 00 e un pizzico di sale. Versiamo lentamente 250 millilitri di acqua frizzante. Mescoliamo il tutto con una frusta, fino ad ottenere un composto senza grumi e fluido. Lasciamo riposare per 20 minuti la pastella e facciamo scaldare l’olio per friggere in un tegame. Immergiamo le bucce nella pastella e, quando l’olio sarà bollente, facciamole friggere. Una volta dorate, trasferiamole sulla carta per fritti e spolverizziamole con zucchero e cannella.

Concime

Uno dei vantaggi di alcuni scarti è che possiamo utilizzarli anche per fertilizzare le piante. Dopo aver sbucciato il frutto, tritiamo le bucce e mescoliamole ad altri rifiuti organici. Essendo ricca di vitamine e minerali, la buccia della mela diventa un compost naturale ideale da aggiungere al terriccio delle piante.

Contro i cattivi odori

Rimarremo sbalorditi scoprendo come riutilizzare le bucce di questo frutto per eliminare i cattivi odori. Se, dopo aver cucinato, negli ambienti di casa sono rimasti odori sgradevoli, mettiamo in padella le bucce di mela inumidite. Cospargiamole con un po’ di zucchero e lasciamole scaldare per qualche minuto. Il calore contribuirà a diffondere il profumo di mela negli ambienti neutralizzando la puzza. In alternativa, facciamo essiccare le bucce di mela per creare un pot pourri insieme a qualche stecca di cannella e chiodi di garofano. Se messe in un sacchetto di stoffa, possono anche profumare armadi e cassetti.

Contro il calcare

Infine, le bucce di mela sono anche un eccellente anticalcare naturale. Possiamo lucidare rubinetti, lavandini, fornelli ma anche stoviglie in modo semplice e veloce. In alternativa, risciacquiamo le stoviglie con l’acqua in cui abbiamo messo in ammollo le bucce per circa 30 minuti: il risultato sarà sorprendente.

Approfondimento

