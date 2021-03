Fertilizzare le piante è un processo che si mette in pratica per aumentare la produttività del terreno. È una pratica che si fa sia per le piante da frutto sia per quelle da fiore ed è possibile farlo con prodotti naturali. Oggi spieghiamo come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune.

Arancia, limone e banana

La buccia della frutta è la parte che ottiene più vitamine e sali minerali. Infatti, da esse si può ottenere un fantastico fertilizzante per le nostre piante. Per farlo, sbucciare la banana e ricavare la buccia di un limone e di un’arancia. Metterle in infusione in acqua bollente e lasciar riposare coperto con pellicola trasparente per 24 ore. Prima di utilizzarlo, diluirlo con altrettanta acqua depurata e bagnare con questo infuso le piante una volta al mese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Buccia esterna della cipolla

La buccia esterna della cipolla è perfetta per creare un ottimo fertilizzante fai-da-te. Infatti, per prepararlo dobbiamo prendere la buccia più esterna della cipolla e metterla a bollire in un pentolino d’acqua. Dopo qualche minuto, spegnere la fiamma e lasciar riposare. Filtrare il liquido ed utilizzarlo per bagnare il terriccio delle nostre piante: esso protegge il terreno dai parassiti e ne migliora la qualità.

Patate, carote e barbabietola

Mettere in ammollo in una boule tre patate piccole, due carote e la barbabietola. Con un bastoncino di cotone o uno spazzolino pulirne la buccia e rimuoverla. Mettere le bucce nell’acqua in ammollo e lasciarle riposare per una notte. Dopo aver filtrato l’acqua, utilizzare questo fertilizzante per bagnare le piante una volta alla settimana: le bucce delle verdure forniscono sali minerali essenziali per le nostre piante.

Acqua e zucchero

Forse non tutti sanno che lo zucchero è in grado di potenziare le difese naturali delle piante. Esso è indicato principalmente per le piante grasse e, per realizzarlo, è necessario prendere un litro d’acqua e diluire al suo interno 10 grammi di zucchero. Dopo aver mescolato, annaffiare con acqua e zucchero le piante stimola la loro crescita e rende attivi i microrganismi presenti nel terreno.

Fondi di caffè

I fondi di caffè possiedono un alto contenuto di minerali tra i quali calcio, potassio e magnesio. Esso, infatti, è un ottimo concime per le piante. Cospargerli direttamente nel terreno dell’orto o nel vaso, una volta ogni 15 giorni, darà la carica alle nostre piante e permetterà di rinforzare le sue radici.

Ecco come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune: sono tutti modi naturali e low-cost che permetteranno alle nostre piante di crescere forti e sane.

Approfondimento

Orto rigoglioso grazie a questo fertilizzante fatto in casa