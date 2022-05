Sappiamo bene quanto la cura del proprio aspetto sia fondamentale per molte persone. In questo caso non c’è nulla di male, anzi. Molti di noi tengono particolarmente al modo in cui si presentano. Dunque, pongono attenzione al look, al modo in cui sistemano i capelli e, in particolar modo, al proprio make up.

Riuscire a nascondere le imperfezioni grazie al trucco e provare in tutti i modi a valorizzare i punti di forza è certamente un ottimo modo per sottolineare la positività del proprio aspetto. Ma d’estate questo discorso può diventare più complicato, specialmente a causa delle alte temperature.

Come truccarsi d’estate per non soffrire troppo il caldo e far respirare la pelle prendendosi comunque cura del proprio aspetto

Durante la stagione estiva, possiamo certamente affermare che truccarsi diventa ancor più complicato. Alcuni prodotti di make up, infatti, sono piuttosto pesanti. Con il caldo molti di noi ne risentono, non riuscendo a indossare i trucchi che vorrebbero e vivendo male le giornate trascorse fuori casa.

In particolar modo, questo è un discorso che coinvolge soprattutto il fondotinta. Sappiamo anche, però, quanto questo prodotto sia fondamentale per alcuni di noi, dato che ci aiuta a nascondere diverse imperfezioni che vorremmo assolutamente tenere private. Per sostituirlo, però, ci sono delle tecniche facilissime da mettere in atto. Intanto, ricordiamoci di attuare una buona skin care ogni giorno. In questo modo, infatti, la pelle rimarrà comunque più tirata e luminosa in modo naturale.

Odiamo il fondotinta in estate e pensiamo di non poterne fare a meno ma in realtà ci sono dei modi facilissimi per sostituirlo

Se però creme e vitamine non dovessero bastare, possiamo sicuramente attrezzarci in modo diverso. Infatti, per sostituire il fondotinta, possiamo iniziare con le creme idratanti colorate. In questo caso, stiamo parlando di prodotti leggeri che idratano la pelle del viso senza appesantirla. Grazie, poi, al colore da cui sono caratterizzate, ci aiuteranno comunque a coprire le imperfezioni senza farci soffrire troppo il caldo.

In alternativa, poi, possiamo buttarci sulla cipria minerale che illuminerà il volto ma eviterà di appesantirci. Dunque, se odiamo il fondotinta in estate e pensiamo di non poterlo sopportare, ecco due valide alternative. Ma se il fondotinta fosse fondamentale, ricordiamo comunque di scegliere quello giusto. In estate, possiamo puntare su quello minerale, più leggero del tradizionale, o sugli acquosi, decisamente meno pesanti.

