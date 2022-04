Sempre più spesso, anche nelle cucine dei ristoranti, si cercano di evitare inutili sprechi. Riciclare è una grande risorsa anche in cucina, perché potrebbe farci risparmiare sulla spesa e far sorridere il nostro portafoglio. Tra gli ortaggi di stagione che producono molti scarti ci sono i carciofi. Possiamo cucinarli in moltissimi modi diversi, facendoli lessi o ripieni oppure realizzando squisiti primi piatti. Alcune loro parti, come ad esempio il gambo e le foglie più esterne, sono spesso gettate via perché considerate dure o meno prelibate. Proprio come accade con i finocchi, di cui spesso sprechiamo molte parti, rinunciando così a realizzare piatti salutari e gustosi a costo zero. Oggi invece, con questo articolo, suggeriremo 4 veloci ricette che ci permetteranno di ridurre scarti e sprechi e di mangiare pietanze gustose a basso costo.

Brodo

Forse il modo più intuitivo per riciclare gli scarti dei carciofi è quello di realizzare un brodo. Dopo aver tagliato a pezzetti molto piccoli gambi e foglie scartate, trasferiamoli in un tegame con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Lasciamo insaporire per qualche minuto, rimuoviamo l’aglio e poi aggiungiamo un litro d’acqua. Saliamo il brodo e facciamolo cuocere per circa un’ora con il tegame coperto. Filtriamo il brodo ed usiamolo per insaporire risotti o zuppe.

Come utilizzare gambi e foglie esterne dei carciofi per cucinare 4 veloci e gustose ricette salva cena davvero economiche

Possiamo realizzare uno sfizioso antipasto usando i gambi dei carciofi. Il gambo in genere viene scartato perché considerato duro. Eliminiamo la parte più esterna del gambo e tagliamolo in bastoncini larghi un centimetro e lunghi quanto una patatina. Mettiamoli a bagno per mezz’ora in acqua e succo di limone. Scoliamoli e lasciamoli asciugare. Scaldiamo l’olio di semi in un tegame e intanto passiamo i gambi prima nella farina e poi nell’uovo. Quando l’olio sarà ben caldo, facciamo cuocere i gambi finché non saranno ben dorati e croccanti. Poggiamoli sulla carta per fritti e serviamoli ancora caldi.

Crema per bruschette o crostini

Con le foglie esterne del carciofo possiamo preparare una deliziosa crema perfetta per farcire crostini e bruschette. Facciamo bollire le foglie esterne dei carciofi con uno spicchio d’aglio in una pentola piena d’acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di curry, un po’ di sale e lasciamo cuocere per 45 minuti. Riduciamo il tutto in purea usando un frullatore ad immersione ed usiamo la nostra crema per farcire pane e altre sfiziosità.

Sfiziosi tortini

Se ci stiamo ancora chiedendo come utilizzare gambi e foglie esterne dei carciofi, possiamo suggerire ancora un’idea. Dopo aver raccolto gambi e foglie dei carciofi, facciamoli cuocere in pentola per 20 minuti in acqua salata. Scoliamo e tritiamo il tutto con un frullatore ad immersione. Aggiungiamo un cucchiaio di formaggio grattugiato, un uovo, sale, pepe e noce moscata. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e ritagliamo un rotolo di pasta sfoglia delle dimensioni degli stampi per tartellette. Ungiamoli, poggiamo la sfoglia al loro interno e farciamoli con questa deliziosa crema. Spolverizziamo con un altro cucchiaio di formaggio grattugiato e facciamo cuocere per 20 minuti.

