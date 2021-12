Nelle settimane recenti si è fatto un gran parlare dell’ultima fatica cinematografica del celebre regista italiano Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”. Il film è un’autobiografia del regista che racconta gli episodi della propria adolescenza a Napoli in modo romanzato ed in pieno stile Sorrentino. È da subito riconoscibile, infatti, la mano dell’autore che già dai primi minuti colora l’atmosfera di misticismo napoletano di cui ogni personaggio è ricolmo.

Il filo conduttore del film è l’attesa dell’avvento di Maradona che nel 1984 si trasferirà dal Barcellona al Napoli, appunto. Questo evento avrà un’influenza significativa nella vita del protagonista e di chi lo circonda, fino al punto di cambiarne radicalmente le esistenze.

Non vogliamo svelare altro sulla trama del film, ma possiamo confermare che merita di essere visto e scoperto con attenzione. A conferma ulteriore del valore dell’opera ci sono anche la vittoria del Leone d’oro di Venezia e l’inserimento nella short list per la candidatura Oscar.

Tuttavia, se fossimo a digiuno delle tante opere di Sorrentino, potremmo cominciare a farci una piccola cultura su Netflix. Sulla nota piattaforma di streaming digitale sono presenti, infatti, alcuni suoi celebri capolavori. Su tutti “La grande bellezza”, film premiato agli oscar nel 2014 e “This must be the place” con protagonista Sean Penn.

Quello che però lanciò Sorrentino verso il favore del grande pubblico fu “Le conseguenze dell’amore”, prima collaborazione con il mastodontico Tony Servillo.

Se siamo alla ricerca di qualcosa di bello da vedere sotto le feste non perdiamoci questo meraviglioso film italiano disponibile su Netflix perché ci ruberà il cuore.

Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile

Titta di Girolamo (Tony Servillo) è un uomo di mezz’età che ormai da 8 anni vive da solo in una camera d’albergo a Lugano. Le ragioni che lo hanno spinto in Svizzera rimangono misteriose, almeno per la prima parte del film, per poi emergere inaspettatamente. L’uomo è burbero, riservato, abitudinario ma in cui da subito si percepisce un forte disagio. Nel corso del film vedremo l’uomo tentare di mettersi in contatto con la famiglia che, ormai da 10 anni, si rifiuta di parlare con lui. Le uniche persone con cui il protagonista riesce a rapportarsi sono il personale d’albergo, i suoi ospiti ed alcuni indecifrabili uomini di malaffare.

Tutto sembra scorrere senza particolari scosse fin quando nella vita di Titta di Girolamo non entra una nuova persona. Questa conoscenza sconvolgerà vita e segreti del protagonista che dovrà fare i conti con le conseguenze dell’amore.

