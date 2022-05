Uno dei film più belli ed appassionanti della storia del cinema è su Netflix ed è assolutamente da vedere

Nonostante sia tornato il bel tempo, non mancano le occasioni in cui ancora si ha voglia di vedere un bel film la sera sul divano. E quale soluzione migliore, allora, per godere di una serata in relax se non quella di accendere Netflix? Certo, spesso ci troviamo in difficoltà a scegliere nella vasta proposta di titoli, ma il catalogo ospita alcune pellicole assolutamente imperdibili.

Recentemente, ad esempio, avevamo suggerito questo meraviglioso film italiano premio Oscar che saprà intrattenerci e commuoverci.

Ma non finisce certo qui perché, tra i tanti titoli, c’è anche uno dei film più belli ed appassionanti che rappresenta uno dei più grandi capolavori del cinema.

“Da che mi ricordo ho sempre voluto fare il gangster”

Stiamo parlando del meraviglioso “Quei bravi ragazzi” che vanta un cast stellare tra cui Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci che grazie al film vinse il premio Oscar come migliore attore non protagonista 1991. Tuttavia, le candidature alla statuetta più ambita di Hollywood furono addirittura 6 e le ragioni sono più che evidenti.

Il film è ambientato tra il 1955 e il 1980 e racconta della storia basata su episodi realmente accaduti di Henry Hill (Ray Liotta).

Nella New York degli anni ’50 il giovane Henry scopre la malavita e ne rimane da subito affascinato vedendo lo stile di vita dei gangster. Macchine sportive, vestiti di sartoria, donne, gioielli ed il rispetto ed il timore della gente del quartiere spingono Harry ad arruolarsi tra le fila della mafia.

Il ragazzo è in gamba e riesce a farsi notare subito dal boss Paul Cicero che lo accoglierà nella famiglia mafiosa strappandolo, di fatto, ad una vita normale.

Uno dei film più belli ed emozionanti della storia del cinema è su Netflix ed è assolutamente da vedere

Il film, oltre ad essere un racconto della malavita, ne è a tratti una parodia che esaspera i caratteri dei gangster italiani. Tuttavia nel corso della storia assisteremo ad un’escalation di violenza e tradimenti grazie ai quali i colpi di scena non mancheranno.

Il regista non ha certo bisogno di presentazioni e ancora una volta da vita a uno dei film che maggiormente hanno inciso nella storia del cinema.

Dunque, per chi ancora non avesse visto questo assoluto capolavoro, si prepari ad essere travolto da un film del quale non ci dimenticheremo facilmente.

