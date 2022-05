Botta di fortuna per l’Acquario ma qualche problema finanziario per Toro e Scorpione

Chi sta leggendo questo articolo può trovarsi nelle situazioni più disparate e diverse. Magari si sta lavorando o ci si sta rilassando davanti ad una bella tazza di tè. Donna, uomo, giovane o adulto, chiunque ha però dei desideri molto simili, così come delle paure piuttosto comuni e diffuse. Per quanto riguarda i primi, si vorrebbe poter amare ed essere ricambiati dalle persone considerate importanti. Moltissimi vorrebbero anche delle soddisfazioni in ambito lavorativo o comunque cercare di migliorare alcuni aspetti della vita. Le paure invece riguardano soprattutto la perdita di qualcosa: soldi, affetti o considerazione. L’oroscopo questa settimana è abbastanza generoso con un segno in particolare e più freddo con altri. Infatti, le stelle ci dicono che ci sarà una grande botta di fortuna per l’Acquario ma qualche problema economico per altri due segni.

Acquario

Gli astri questa settimana premiano l’Acquario. Segno molto rispettoso, l’Acquario è quella forza estremamente timida e silenziosa che però riesce a compiere delle azioni davvero memorabili. Infatti, i nati sotto questo segno sono grandi pensatori e creatori, e non di rado sono dei musicisti di grande successo. Questa loro importante caratteristica li fa vivere molto intensamente, senza riuscire a prendere nulla troppo alla leggera. Per loro l’uso della ragione è tutto e senza stimoli a livello mentale non riescono ad andare avanti. Questa settimana però la loro vita sarà colma di questo genere di stimoli e dunque riusciranno a portare a termine davvero moltissime cose. Al lavoro infatti, tutti i colleghi vivranno con vivo entusiasmo la presenza dell’Acquario, che porterà tanti benefici a tutti. Quindi, l’Acquario prenderà due piccioni con una fava: un possibile aumento o promozione e tanta stima da parte di tutti.

Non si può dire la stessa cosa per il Toro, che passerà da lunghe giornate di passione e sentimento a un periodo più stabile e con qualche possibile delusione. Potrebbe trattarsi del comportamento della persona amata o di qualche incomprensione in famiglia a portare il Toro a richiudersi a riccio. Non bisogna però diventare troppo malinconici o irati. L’importante è pensare al futuro e ad una prossima situazione economica e sentimentale. Lo Scorpione, invece, da un periodo di eccessi e di vitalità dovrà accontentarsi di qualche giorno più sottotono. Infatti, invece di diventare poco simpatico con il prossimo, lo Scorpione potrebbe dedicarsi alla lettura di qualche piacevolissimo libro e ricaricare le proprie forze.

