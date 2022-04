Sebbene Netflix vanti un numero ragguardevole di prodotti in lingua inglese, anche i film italiani non mancano di certo. Tra questi sono tanti i film che meritano di essere visti almeno una volta nella vita e, a testimoniarlo, sono i riconoscimenti e premi vinti. Ad esempio su Netflix è possibile trovare film in lizza a Cannes e vincitori del David di Donatello come “Dogman” di Matteo Garrone.

Inoltre sulla nota piattaforma sono reperibili film vincitori del tanto ambito Oscar che destina le pellicole a rimanere impresse nella storia. È il caso de “La grande bellezza”, film dalle tinte felliniane scritto e diretto dal regista Paolo Sorrentino.

Anche il film di cui parleremo in seguito fu vincitore del premio Oscar nel 1992 e ricevette un grandissimo apprezzamento da parte della critica. Atmosfere sognanti, tramonti ricchi di colore, momenti ricchi di poesia sono le ragioni per cui ci innamoreremo di questo meraviglioso film.

Dedicato a tutti coloro che stanno scappando

Il film in questione è la meravigliosa opera diretta dal regista Gabriele Salvatores dal titolo “Mediterraneo” ambientato nel 1941.

In una piccola isola greca un manipolo di 8 soldati italiani approda al termine della campagna di Grecia per creare un presidio militare. A seguito di un incidente, i soldati rimarranno isolati sull’isola e l’aspetto militare comincerà a venire meno.

Come spesso accadeva in guerra, i soldati erano militari solo in apparenza. A comporre il plotone, infatti, sono uomini comuni come insegnati di greco, maestri di sci, e operatori di telegrafo.

Questi saranno accolti dalla popolazione autoctona della piccola isola grazie alla quale riscopriranno il loro lato più umano. Nel corso della pellicola vedremo i personaggi tornare quasi adolescenti e abbandonare le logiche della guerra preferendo le vere bellezze della vita.

Ci innamoreremo di questo meraviglioso film italiano premio Oscar da vedere assolutamente su Netflix

Il film riesce ad esprimere con estrema sensibilità e sapienza il tema complesso della guerra ma senza mai farcelo percepire. Piuttosto, viene messa in luce la natura degli uomini che approdati quasi per caso sull’isola ritrovano se stessi.

Nota di merito anche per il cast che riesce ad esprimersi con simpatia e profondità.

Tra questi merita menzione Diego Abatantuono, attore di grande talento nonostante in molti lo conoscano solo per parti comiche. Non a caso Abatantuono sarà attore protagonista di molti film di Salvatores come “Puerto Escondido”, “Marrakech Express” e “Io non ho paura”.

