Rimane stupito chi scopre i 3 tipi di frange che ringiovaniscono e stanno bene su quasi tutti i visi

La frangia è una delle tendenze che domina la moda per capelli da tantissimi anni. È un elemento fortemente caratterizzante, che sottolinea i tratti del viso e gli dona una nuova personalità.

Sarà per questo che, ogni anno, moltissime donne decidono di cambiare look e di chiederla al parrucchiere.

Tante altre, però, evitano di farsela per 2 motivi principali. Il primo è la difficoltà a tenerla in ordine.

L’idea comune, infatti, è che la frangia si sporchi facilmente, oppure si gonfi, finendo per diventare una sorta di tendina scomoda e crespa. In realtà ciò non è vero, anzi, la frangia potrebbe addirittura servire per coprire le imperfezioni della pelle.

Il secondo motivo per cui molte persone non farebbero la frangia, invece, sarebbe di tipo più pratico. Talvolta, infatti, quando si parla di “frangia” si pensa al classico taglio netto, senza considerare che ne esistono tantissime tipologie.

In questo articolo, infatti, approfondiremo 3 tipologie di frangia che potrebbero adattarsi bene sia ai visi più ovali che a quelli più tondi o allungati. Oltre a ciò, questi tagli riuscirebbero ad eliminare qualche anno dal nostro viso, facendoci sembrare subito più giovani.

Rimane stupito chi scopre i 3 modi per portare la frangia ed essere sempre perfetti con ogni stile

Partiamo dalla più iconica, ovvero la frangia berlinese. Il tratto distintivo di quest’acconciatura è la sua lunghezza e la pienezza.

Questo tipo di frangia, infatti, è “pesante” e copre le sopracciglia, andando ad enfatizzare profondamente lo sguardo. Alla prima impressione, infatti, quest’acconciatura potrebbe sembrare un classico caschetto “a scodella”.

In realtà è un’acconciatura di grande effetto, ideale per chi ha il viso tondo, ma anche a diamante.

La frangia scalata, per un look più spettinato e casual

Passiamo a un altro look, quello regalato dalla frangia scalata. Stavolta si tratta di un taglio completamente diverso dal precedente, molto più spettinato, all’apparenza quasi disordinato.

Questa frangia ci farà sembrare semplici, poco artefatte, come se la nostra bellezza fosse al 100% merito di Madre Natura. In realtà, anche quest’acconciatura avrà bisogno di parecchia cura, e lo sanno bene anche alcuni VIP che l’hanno scelta negli anni. Tra tutte, non possiamo citare le straordinarie Jessica Alba, Monica Bellucci e Jennifer Lopez.

Un grande classico che non passa mai di moda

Non si può parlare di frangia senza citare la versione più autentica che esista. Stiamo parlando della tradizionale frangia a tendina, amata anche dalla super modella e showgirl Heidi Klum.

La frangia a tendina è ciò che di più comodo possa esistere, e si apre in 2 parti incorniciando lo sguardo. Proprio come un sipario sugli occhi, la frangia a tendina potrà rimanere aperta al centro, con due piccoli ciuffetti cadenti verso le tempie.

Il suo vero vantaggio, però, è il fatto di poterla portare anche lateralmente, quasi come un ciuffo. Inoltre, essendo molto comoda da gestire, sarà facile anche tagliarla in autonomia quando cresce troppo. Per tutti questi motivi, rimane stupito chi scopre i 3 modi per avere una frangia, adatti per sembrare subito più giovani.