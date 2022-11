Tagliamo l’ananas in modo creativo con 3 idee semplici e originali per servirlo a fette

La cucina ci permette di sperimentare tante nuove idee e piatti diversi, preparati anche con una certa dose di creatività. Cercando bene, potremmo trovare spunti per ogni occasione e ricette assai gustose e sbrigative, come il petto di pollo re del web. Ma la frutta, forse, è l’ingrediente che non manca mai in tavola. È così buona e versatile che la possiamo servire e mangiare in ogni modo possibile e immaginabile.

Dalla lontana America Latina giunge fino a noi il gustosissimo ananas. Questo prodotto dall’aria tropicale alletta il palato per il suo sapore zuccherino. Al supermercato si trova anche a fette, ma il frutto intero è perfetto per dare vita a piatti originali. Solo che sapere come pulirlo non è così scontato. Per cui, prima di mostrare come metterlo nel piatto per stupire gli ospiti, partiremo proprio da qui.

Come scegliere un ananas maturo e capire se è buono

Il passo iniziale, ancor prima di lavorarlo, è saper scegliere l’ananas migliore. Per non sbagliarci potremmo basarci su alcuni parametri visivi. Infatti, i frutti da prendere in considerazione dovrebbero avere una buccia con sfumature tendenti all’arancione. Se, invece, si presenterà di colore verdastro o marrone sarà ancora acerbo o, al contrario, troppo maturo. Durante il nostro controllo personale dovremmo utilizzare anche l’olfatto, accertandoci che il prodotto emani il caratteristico aroma. Un ultimo test per verificare se l’ananas è buono potremmo effettuarlo a casa. Infatti, se le foglie del ciuffo verranno via facilmente, potremmo considerarlo pronto per finire nel piatto.

Come pulirlo velocemente e senza sforzo

Per pulire l’ananas inizieremo staccando il ciuffo con le mani. Se facessimo fatica a torcerlo, potremmo tagliarlo via con un coltello. Proseguiamo eliminando anche 3 o 4 cm di base. Fatto questo lo appoggiamo su un tagliere in posizione verticale e affettiamo la buccia sui lati. Per questo passaggio teniamo il frutto ben fermo con l’altra mano, onde evitare di tagliarci. Per finire, ci sbarazziamo dei peduncoli marroncini rimasti sulla polpa con l’aiuto del solito coltello o di un pelapatate. Ora siamo pronti per affettare il nostro ananas come meglio crediamo.

Tagliamo l’ananas in modo creativo per dare vita a piatti spettacolari

Una delle modalità per servire con originalità l’ananas prevede di realizzare delle rondelle. Il procedimento è semplice, ma sarà di grande importanza l’aiuto di un levatorsoli. Nello specifico, dovremo inserire lo strumento nel frutto partendo dalle estremità. Facciamolo penetrare sino al centro, poi togliamolo per ottenere i nostri cerchietti gustosi.

Un’altra tecnica molto interessante prevede di ottenere delle barchette, perfette per i buffet o per un dolce da favola. Togliamo la base e tagliamo in due l’ananas. Ricaviamo due spicchi da ognuna delle metà ed eliminiamo la parte lunga e dura nel centro. Separiamo la buccia con un taglio diagonale e serviamo a fettine il frutto, col ciuffo a decorare.

Infine, tagliamo l’ananas in modo creativo a forma di cigno. Scartiamo nuovamente la base e affettiamo il frutto prima a metà, poi in quattro spicchi. Tagliamo parzialmente il centro legnoso, poi lo alziamo arrotolandolo e lo infilziamo con uno stecchino in fondo. Infine, ricaviamo delle fettine dalla polpa, poi usiamo le foglie a mo’ di coda.