5 preziosi consigli che permetterebbero di prepararsi velocemente la mattina presto

Molte persone non sono mai puntuali al mattino. I cosiddetti ritardatari cronici hanno un problema, spesso, con l’alzarsi presto la mattina. Di conseguenza, non hanno il tempo di fare la giusta colazione e di prepararsi come si deve. Ma basterebbe poco per migliorare questo aspetto della propria vita quotidiana.

Ad esempio, si potrebbe fare qualcosa la sera, prima di andare a letto, in modo da avere tutto pronto poi la mattina. Vedremo, quindi, 5 preziosi consigli che permetterebbero di prepararsi in modo più veloce e non fare più tardi al lavoro, a scuola o per qualunque impegno mattutino.

L’importante è armarsi di un po’ di buona volontà all’inizio. Dopo di che, tutte queste piccole azioni diventeranno automatiche. Velocizzare i tempi della propria preparazione per uscire, permetterà di fare una colazione come si deve, abbondante e salutare.

5 preziosi consigli che permetterebbero di velocizzare i tempi di preparazione della mattina

Alla sera, spesso, non si ha mai voglia di andare a dormire. Allora perché non approfittare di quella energia per prepararsi già le cose per la mattina successiva? In questo modo si può dormire certamente di più. Alcune cose a cui pensare la sera sono queste:

decidere cosa indossare e prepararlo: pensare all’outfit è importante, a volte è un processo un po’ lungo, che rischia di farci arrivare in ritardo; ecco perché sarebbe utile prendere la decisione la sera prima e avere tutto già pronto;

preparare la borsa: con questo si intende anche preparare già lo zaino, la valigia, tutto quello che ci serve il giorno seguente;

allestire la tavola per la colazione: in modo che tutto sia già pronto, così facendo si risparmierà un sacco di tempo;

preparare la colazione, il pranzo o la merenda: ci sono alcune cose che si possono preparare con largo anticipo così da avere già il pasto pronto per il giorno dopo;

caricare il telefono: moltissime persone se ne dimenticano, ma la notte è il momento ideale e più opportuno di mettere il proprio smartphone a caricare la batteria.

Alcune delle cose da fare alla sera sono molto banali e veloci, come mettere a caricare il telefono, oppure impostare la propria sveglia. Altre richiedono un po’ più di tempo. Invece di perderne tanto sui social o con qualche giochino, sarà meglio sfruttarlo per prepararsi al meglio. Ricordiamo che la scelta dell’outfit potrebbe aiutare a combattere la timidezza.

Alcuni consigli in più per riuscire ad alzarsi presto

Nonostante la preparazione, può accadere che al mattino si sia troppo stanchi per alzarsi. Magari si soffre di un disturbo che non ci permette di dormire la notte. Ci sono alcuni consigli pratici anche per questo. In genere, bisognerebbe andare a letto tutte le sere la stessa ora e poi impostare la sveglia un po’ prima dell’orario giusto.

Si potrebbe bere un po’ di acqua (e limone) prima di andare a dormire per avere una buona idratazione che aiuta a migliorare l’umore. Inoltre, sarebbe utile lasciare qualche fessura alla finestra per permettere alla luce del sole di entrare e di svegliarci in modo naturale.

Se tutto questo non funziona, un piccolo trucco è quello di mettere la sveglia lontano dal letto. In questo modo saremo costretti ad alzarci per spegnerla. Una volta in piedi, sarà facile iniziare la nuova giornata.