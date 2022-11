La frangia del momento arriva da lontano e copre le imperfezioni della pelle

Ci sono mode che nascono in Italia e vanno poi all’estero, e altre che invece arrivano da lontano. Quest’ultimo è il caso della nuova frangia che sta spopolando e che viene direttamente dalla Corea del Sud. Il Paese è soprattutto noto per la sua eccezionale skincare e per tutti quelli che sono i processi di bellezza da attuare prima di andare a dormire. Ma sta esplodendo nell’ultimo periodo per la moda e i tagli di capelli.

La moda vola in Corea

Il mercato coreano è in forte crescita e così moltissimi brand moda hanno deciso di portare i look show fisici a Seul. Nella capitale infatti hanno sfilato la collezione pre-fall di Dior, la collezione primavera/estate 2023 di Ami Paris e il 1° novembre avrebbe dovuto sfilare anche Gucci. Sfilata annullata a causa del disastro di Halloween che ha portato alla morte 150 persone.

E se quindi da una parte il mondo moda è molto attento al mercato coreano e lo corteggia portando i suoi show nel Paese, dall’altra anche l’Occidente sembra però amare quello che viene da Oriente. E così, oggi, è il momento della frangia alla coreana.

Trend capelli: la frangia del momento arriva dalla Corea del Sud

La skincare coreana ormai l’abbiamo assimilata. Inizialmente i suoi step potevamo sembrare lunghi, ma alla fine era solo questione di abitudine. Come lo sarà anche per la nuova frangia.

Ci sono diverse lunghezze e diverse forme che possiamo fare. Ed è sempre meglio accordarsi con il proprio hair stylist per avere la resa migliore che dipende dalla tipologia del capello, se riccio, liscio o mosso, dal suo spessore, dal volume e dalla quantità.

La frangia ad arco poco densa

Il modello è quello ad arco. E questo significa che si parte da una certa lunghezza per poi allungarsi verso i bordi. Una frangia molto interessante perché andrà a coprire anche le imperfezioni della pelle, nel caso in cui dovessero esserci.

Non dobbiamo però assolutamente immaginarcela pesante o adatta ad una sola forma del viso. Infatti la bellezza di questa frangia è che incornicia il viso ma, essendo poco densa, è consigliata anche a coloro che hanno la fronte piccola.

Infatti solitamente la frangia si consiglia a quelle persone che hanno la fronte alta oppure media ma, essendo questa particolarmente leggera e sfilacciata, è perfetta anche per chi ha la fronte piccola. E non pensiamo che sia adatta solo a coloro che hanno i capelli lisci, perché sta divinamente anche sul riccio e sul mosso. Una scommessa tutta da provare e ovviamente da vincere. Così la frangia del momento arriva dalla Corea del Sud, ma è pronta a far impazzire l’Occidente.

Inoltre, se abbiamo delle piccole imperfezioni delle pelle su fronte o tempie, questa frangia le andrà a coprire. Non dimentichiamoci però di avere una dieta sana per nutrire nel modo corretto la nostra pelle e di idratarla correttamente, soprattutto durante l’inverno, periodo in cui tende ad essere più secca.