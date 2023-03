Rifare il letto senza fatica eliminando pieghe e grinze: con il metodo coreano basta 1 minuto

Rifare il letto ogni mattina piò essere noioso e impegnativo. Ma conosci il metodo coreano per risparmiare tempo e fatica? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dormire tra le 7 e le 8 ore a notte, è importante per la nostra salute fisica e mentale; infatti, ci permette non solo di ricaricare le energie ma anche di rigenerare il cervello. Inoltre, la giusta dose di sonno aiuta il metabolismo e a rafforzare le difese immunitarie.

Per dormire bene è necessario riposare in un letto comodo e adatto alle nostre esigenze. Ma anche infilarci tra delle coperte pulite e profumate permette di addormentarsi più rilassati.

Rifare il letto ogni mattina è un’abitudine che ci hanno insegnato fin da piccoli. Un gesto che aiuta a farci iniziare la giornata in maniera positiva. Ma siamo sicuri di utilizzare il metodo giusto?

Perché è importante aprire le finestre

Al mattino, spesso per mancanza di tempo o per pigrizia, tiriamo semplicemente le lenzuola verso il cuscino sistemandole molto velocemente. Eppure, un letto ordinato aiuta a rendere la camera da letto più confortevole e sistemata.

Subito dopo il risveglio, è importante aprire la finestra per far arieggiare la stanza. Un piccolo gesto che permette di evitare la formazione della condensa e consente di cambiare l’aria, che dopo un’intera notte, è povera di ossigeno.

Come disinfettare il materasso

Una camera da letto in disordine potrebbe compromettere la qualità del sonno. Oltre all’importanza di avere delle lenzuola pulite, è fondamentale prendersi cura del materasso, per preservare la sua integrità.

Come qualunque altro oggetto della casa, anche il materasso attira acari e polvere. Per una pulizia profonda, possiamo utilizzare un vecchio rimedio della nonna. Il bicarbonato è da sempre un alleato prezioso per la casa. Distribuiamo il prodotto su tutta la superficie del materasso, attendiamo qualche ora ed eliminiamolo con l’aiuto di una aspirapolvere.

Rifare il letto senza fatica eliminando pieghe e grinze: conosci questo metodo?

Ma torniamo al metodo migliore per rifare il letto ogni mattina ed evitare di perdere del tempo prezioso.

Conosci il metodo coreano? Vediamo quali sono i passaggi fondamentali che garantiscono risultati sorprendenti.

Iniziamo sollevando le coperte e il lenzuolo superiore. Ripieghiamoli verso la base del letto. Il lenzuolo con gli angoli, stendiamolo per bene con le mani. Togliamo i cuscini e poggiamoli su una superficie pulita e priva di polvere.

Apriamo le finestre e andiamo a fare colazione o una doccia. Torniamo in camera da letto, allunghiamo il lenzuolo fino alla testiera, eliminando le pieghe con le mani. Controlliamo che il fondo sia infilato sotto al materasso. Facciamo la stessa cosa con il piumone.

Ora non ci resta che posizionare i cuscini leggermente inclinati per un effetto più elegante.

Abbiamo visto come rifare il letto senza fatica eliminando pieghe e grinze. Ma non tutti sanno che lasciarlo sfatto per qualche minuto, potrebbe aiutare ad eliminare l’umidità contenuta nelle lenzuola e di conseguenza a rallentare la formazione di acari e batteri.