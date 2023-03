Casa splendente senza fatica: il sistema per organizzare le pulizie in primavera e risparmiare tempo. Provalo subito

Tutti amiamo la primavera ma meno le pulizie che si effettuano in questo periodo. Ecco allora una piccola guida che ci permette di organizzare al meglio le faccende domestiche. Scopriamo quale sistema usare.

Anche se ci prendiamo cura della nostra casa ogni giorno, con l’arrivo della primavera sentiamo il bisogno di tirare a lustro tutto l’appartamento, rinnovarlo e rinfrescarlo.

Con le giornate che si allungano e i raggi del sole sempre più caldi, è un piacere tenere le finestre aperte anche per molte ore al giorno. Ma questo comporta il rischio di far entrare polvere e soprattutto tutte quelle sostanze che potrebbero causarci delle allergie.

Casa splendente senza fatica: ecco da dove iniziare

Anche per questi motivi è necessario dedicarsi, in primavera, a delle pulizie domestiche più approfondite.

Per evitare di stressarci è molto importante organizzare dettagliatamente tutte le faccende da svolgere. Seguire una tabella di marcia è utile per non perdere tempo.

Le pulizie di primavera sono molto faticose e soprattutto noiose, quindi, cerchiamo di farci aiutare da qualche altro componente della famiglia.

Prima di procedere è necessario assicurarsi di avere tutti i prodotti necessari. Detersivi, spugne, panni in microfibra, ecc. Se non vogliamo utilizzare dei detergenti chimici, organizziamoci con quelli naturali, come il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico.

Se non abbiamo molto tempo a disposizione, non affanniamoci per terminare le pulizie in pochi giorni. Ma possiamo anche occuparci delle faccende domestiche nei vari fine settimana del mese. La procedura sarà più lunga, ma meno faticosa.

Cosa fare stanza per stanza

Per una casa splendente senza fatica è importante procedere una stanza alla volta. Passando all’altra, solo quando la precedente sarà completamente pulita e ordinata. Concentriamoci, poi, su quelle pulizie che non svolgiamo regolarmente.

Ad esempio, nelle camere da letto è necessario effettuare il cambio di stagione, pulire i materassi e cuscini (utilizziamo un apparecchio specifico o del bicarbonato), lavare le tende ed eliminare la polvere che si sedimenta nella parte alta dell’armadio. Non dimentichiamo di pulire anche l’interno e i cassetti.

Nel soggiorno è importante occuparsi del lampadario, lavare accuratamente il divano con una scopa a vapore o anche del bicarbonato che rimuoveremo con l’aspirapolvere dopo un paio di ore. Eliminiamo la polvere dai libri e occupiamoci delle tende e del tappeto.

In cucina, invece, è necessario svuotare e pulire l’interno dei mobili per evitare che formiche e insetti vari invadano i nostri spazi. Occupiamoci anche della parte che si trova sotto al lavello e che spesso trascuriamo. Anche qui potrebbero esserci degli animaletti poco graditi. Sbriniamo il freezer e sgrassiamo per bene tutte le mattonelle anche quelle poste in alto.

Le ultime pulizie

Il bagno è una di quelle stanze che puliamo più volte alla settimana. Ma anche in questo spazio troveremo qualcosa da fare. Ad esempio, possiamo svuotare il mobiletto dove riponiamo i detersivi, così da lavarlo per bene. Occupiamoci delle piastrelle e delle fughe.

Non dimentichiamo di pulire anche le tapparelle. Utilizziamo una scopa a vapore per accelerare i tempi.

È il caso anche di occuparsi delle pareti di casa. Se non vogliamo usare un prodotto chimico, allora utilizziamo acqua calda e bicarbonato.

Durante l’operazione di pulizia eliminiamo tutti quegli oggetti inutili e che non servono più. Inoltre, togliamo tutte le fonti di distrazione. Mettiamo da parte il telefono e spegniamo il computer. È ammessa la musica

che ci aiuterà a rendere il lavoro più leggero.