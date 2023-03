Mantenimento figli e migliaia di euro per la scuola sono un obbligo non solo per Tom Cruise-foto da wikipedia

Famiglie con divorzi e separazioni sono all’ordine del giorno. Genitori che si separano, assegni di mantenimento, alimenti e tutto quello che comporta sono cose comuni a tanti nuclei familiari. Famiglie ricche e povere, personaggi dello spettacolo e non, attori famosi, italiani e stranieri. Nessuna distinzione.

Il mantenimento figli e migliaia di euro per la scuola sono un obbligo non solo per Tom Cruise, che paga il college alla figlia nonostante non si vedano da anni. In Italia le regole sul mantenimento e sugli alimenti sono rigide. Ed anche la giurisprudenza se ne occupa costantemente. Ma cosa è costretto a pagare il padre per i figli che sono affidati alla madre e che non lo vedono da anni.

L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti dei figli è una cosa che come dicevamo in premessa non distingue tra personaggi famosi e non o tra ricchi e poveri. Qualcosa cambia in base all’età dei figli perché una separazione o un divorzio secondo i dettami normativi, incidono anche sulla condizione psicologica del minorenne. Un fattore che giudici e giurisprudenza tendono a considerare. Per esempio, ha fatto molta notizia il fatto che Tom Cruise nonostante non veda la figlia (matrimonio con Katie Holmes e la figlia si chiama Suri), versi alla moglie 400mila dollari al mese di mantenimento e adesso ne verserà altri 400mila al College della figlia.

Un esempio quello di Tom Cruise che serve a spiegare che a prescindere da chi è il genitore, o dalla Nazione dove si risiede, esistono obblighi imprescindibili. L’obbligo o il dovere di mantenere i figli vale sia per i figli minori che per i maggiorenni. Ed è la Costituzione l’apparato normativo principale a cui fare riferimento. Infatti l’articolo 30 della Costituzione della Repubblica stabilisce a chiare lettere che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli sia nati dentro che fuori dal matrimonio. In pratica la responsabilità genitoriale non varia in caso di separazione o divorzio. Per il solo fatto di essere diventati genitori quindi sussiste l’obbligo. E in caso di separazione o divorzio, per i figli sia minorenni che maggiorenni non autonomi economicamente, su uno dei due genitori o su entrambi può ricadere l’obbligo di continuare a contribuire alle loro spese sia ordinarie che straordinarie.

Le regole da seguire

Le esigenze dei figli ed il cosiddetto criterio di proporzione della spesa tra i genitori, sono i fattori che in genere un Giudice tende a considerare. Importante per esempio è il tenore di vita di cui il figlio godeva durante il matrimonio dei suoi genitori, rispetto a quello successivo alla fine dell’unione. Ma fattori importanti sono anche il patrimonio e i redditi di ciascun genitore e la permanenza del figlio con uno dei genitori. L’autonomia economica del figlio è fondamentale. Per questo “fare la fine” di Tom Cruise, costretto a pagare oltre al mantenimento, anche gli studi della figlia non è una cosa difficile da materializzarsi. La Cassazione per esempio più volte ha stabilito che solo di fronte ad un figlio che trova lavoro (anche a tempo determinato), rendendosi autonomo economicamente, gli obblighi prima citati vengono meno a carico del genitore.

Sempre gli ermellini della Suprema Corte di Cassazione hanno sottolineato con delle pronunce, che la maggiore età di un figlio “non è motivo di revoca automatica del mantenimento“. In buona sostanza, fintanto che i figli maggiorenni studiano all’Università senza essere autonomi economicamente, continuano ad avere diritto all’assegno di mantenimento. Ma non solo. Perché le spese di studio sono spese straordinarie e non comprese nell’assegno di mantenimento. Significa che in base a quanto stabilito dal Giudice con le ripartizioni tra ex coniugi, occorre provvedere a pagare queste spese. E se il genitore affidatario ha anticipato le spese, queste devono essere rimborsate dal Tom Cruise di turno. Con mantenimento figli e migliaia di euro da pagare anche per la scuola.

