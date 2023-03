Sapevi che questi VIP producono vino e quanto costa una loro bottiglia?

Sono molti i VIP ed ex sportivi che sono diventati imprenditori. In molti hanno scelto la strada della ristorazione mentre altri hanno acquistato dei vigneti.

Ecco dunque qualche curiosità su chi produce vini e quanto costa una bottiglia.

Sapevi che questi VIP producono vino? Fra di essi c’è anche un grande della Formula 1 Jarno Trulli, abruzzese doc, che è stato un grande pilota di Formula 1. Ha rappresentato la bandiera italiana sui più grandi circuiti nazionali gareggiando con Michael Schumacher o Mika Hakkinen. Ora oltre alla passione per i motori, Trulli ha affiancato anche quella per i vini. Insieme ad un team di esperti ha ridato splendore a un antico podere con viti che superano i 30 anni d’età. Produce soprattutto rossi come Montepulciano d’Abruzzo (dalle 12 ai 29 € per bottiglia) ma anche il Rosso Colline Pesaresi IGT (50 €). Inoltre fra le etichette del pilota troviamo anche il rosato Cersasuolo d’Abruzzo DOC (15-24 euro), il Bianco Colline Pesaresi IGT (37 €) e un Passito a 20 €.

Sara di Varia e il Bolgheri IGT

La ballerina pluricampionessa di Ballando con le Stelle ed ora protagonista de “Il Cantante Mascherato” produce vino nella sua Toscana. Occorre precisare che l’azienda vinicola appartiene alla famiglia della maestra del talent ballerino. La cantina possiede circa 2.600 mq di vigne e vinifica, fra gli altri vini, il Vermentino e Bolgheri DOC oltre al Cabernet IGT Toscana. L’annata 2022 del Vermentino Di Vaira è in vendita a 14 € alla bottiglia.

Al Bano e i vini di Puglia

Il più famoso viticoltore VIP è sicuramente Al Bano. Il celebre cantante non ha mai fatto mistero della sua passione per coltivare la terra. Nella sua tenuta di Cellino San Marco produce alcuni fra i vini più rappresentativi della viticoltura salentina. Fra le etichette di Al Bano troviamo il Primitivo IGP Salento a 50 e 40 €, il Rosato IGP da uve Negroamaro a 14,50 €, il Rosso IGP Salento a 50 €. Inoltre citiamo anche il Salice Salentino DOP a 12 €.

Bocelli e la Toscana

Altro toscano verace è il tenore Andrea Bocelli che nella sua Lajatico produce vini d’eccellenza. Anche in questo caso la famiglia Bocelli possedeva un’azienda vinicola prima che il cantante raggiungesse la fama mondiale. I vini Cabernet sono però più recenti: le viti sono state piantate circa 10 anni fa ed ora sono il fiore all’occhiello della produzione. La proprietà vinicola produce Sangiovese e Cabernet e il prezzo a bottiglia va dalle 15 alle 33 €.

Francesco Moser e la Tenuta di Trento

Nonostante in questi giorni il nome di Francesco Moser sia su tutti i rotocalchi rosa, noi lo citeremo per la produzione vinicola. Anche in questo caso si tratta di una famiglia, quella dei Moser, di antiche tradizioni vignaiole. È la seconda generazione di Francesco (il ciclista) e Diego a portare l’azienda alle attuali dimensioni. La Cantina produce soprattutto spumante Trento Doc Metodo Classico a circa 23-24 € a bottiglia a seconda dei rivenditori.

