Ridiamo vita al pane secco in un insieme di sapori mediterranei tutti da scoprire e assaporare

Il pane raffermo è un elemento molto spesso presente nella nostra cucina. Talvolta non si riesce a consumare tutto quello fresco messo a disposizione per il pasto. Alcuni decidono di congelarlo, per riproporlo poi nei giorni successivi, altri invece lo tengono all’aperto in modo che si indurisca per utilizzarlo poi in diverse altre ricette. Oggi ne proporremo una in particolare, che andiamo subito a vedere

Siamo reduci dalle festività natalizie che, insieme a quelle pasquali, spesso sono il trionfo dello spreco o dell’avanzo. Talvolta sono due modi diversi di dire la stessa cosa. Certo, l’importante è che poi si agisca in un modo univoco, ovvero riciclando e dando nuova vita al cibo, invece di buttarlo via.

Il pane è uno degli alimenti che si presta a questo tipo di riciclo. Dal più semplice, con la tritatura per poi utilizzarlo per impanare, al più goloso, come, per esempio, la torta di latte tanto cara ai lombardi. Passando da altri tipi di ricette, tipo quello che andremo a proporre tra poco.

Infatti, mescolando insieme un po’ di ingredienti tipici della nostra cucina, potremmo preparare delle deliziose polpette mediterranee.

Andiamo a scoprire l’occorrente:

pane raffermo ;

; una bottiglia di passata di pomodoro ;

; 100 grammi di alici ;

; 100 grammi di olive denocciolate ;

; un uovo ;

; sale ;

; pepe ;

; pecorino da grattugiare ;

; olio extravergine d’oliva.

Ridiamo vita al pane secco con delle buonissime polpette mediterranee

Per prima cosa, andiamo ad affettare il pane secco, tagliandolo, successivamente a dadini. Chiaramente, l’operazione sarà più semplice se questo fosse vecchio di uno o due giorni. Nel primo caso, versiamo la bottiglia di salsa pomodoro, insieme a un bicchiere d’acqua e iniziamo subito ad amalgamare, usando le mani. Nel secondo, invece, dovremmo tenerlo in ammollo qualche ora prima di lavorarlo bene.

Il passo successivo è l’aggiunta degli altri ingredienti. Tagliamo a fettine sottili sia le alici che le olive. Mescoliamo bene, prima di aggiungere l’uovo che sarà un po’ il collante di tutto. Per ultimo, spolveriamo con una generosa cascata di scaglie di pecorino. Potremmo scegliere anche il Parmigiano, così come un formaggio saporito come scamorza o caciocavallo.

Come preparare delle succulenti polpette senza carne

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, mettiamo sul fuoco una padella antiaderente con dell’olio extravergine d’oliva. Intanto che si scalderà, andremo a formare le nostre polpette, per poi farle cuocere per tre o quattro minuti circa. Non necessiteranno, infatti, di molto più tempo, per essere poi scolate su un foglio di carta assorbente e spolverate, sul piatto da portata, con dell’abbondante pecorino.

Ridiamo vita al pane secco in un piatto molto semplice, ma davvero delizioso e squisito come le polpette mediterranee. Senza carne, ma con tanto gusto. Per una cena sfiziosa, magari iniziata con un bel piatto di pasta corposo.