Ecco 5 facili idee per riciclare gli avanzi del pranzo di Natale per combattere gli sprechi

Tavole imbandite, sequele infinite di antipasti, numerose portate che ci costringono a stare seduti per ore. È il pranzo di Natale, signori e signore. Quel momento in cui si sa quando inizia, ma, ben difficilmente quando finisce. Talvolta dura quattro o cinque ore, paragonabile solo a quello di un matrimonio. Un inno allo spreco, in alcune case, al riciclo, per fortuna, in tante altre. Perché con gli avanzi si possono creare numerosi piatti validi nei giorni successivi. Vediamo quali.

L’arte del riciclo in cucina necessita indubbiamente di creatività. Infatti, non è da tutti saper fare nascere nuove ricette sfruttando gli avanzi. Ci sono piatti che più si prestano, pensiamo alle classiche polpette scaturite da arrosti vari, altri invece meno. La cosa importante, però, è decidere di conservare ciò che è avanzato, invece di buttarlo via. Troppo spesso, infatti, abbiamo il “bidone dell’umido facile”, ovvero cestiniamo con grande facilità senza pensarci molto.

Oggi andremo a suggerire alcune facili ricette che, invece, possono trasformare gli avanzi in qualcosa di addirittura migliore rispetto al prodotto originario.

Ecco 5 facili modi per riciclare gli avanzi natalizi

Pensiamo a cosa poter preparare con pasta e riso. I due primi maggiormente consumati, insieme a lasagne e cannelloni, che, però, talvolta riscaldati sono addirittura migliori. Con la pasta si può decidere di fare una frittata o un timballo. Con l’aggiunta di uova, mozzarella e pangrattato si può dar vita a diverse preparazioni. Farla saltare in padella o gratinarla al forno, poi, le garantirebbe una squisitezza assoluta.

Per il riso, invece, oltre al classico arancino, ecco che potremmo trasformarlo in ripieno di una torta salata. Basta una semplice pasta sfoglia, del formaggio filante, come la scamorza e il gioco è fatto.

Come utilizzare gli avanzi di carne e pesce

I secondi, invece, possono essere riciclati in due modi. Quelli di carne, con l’uso di un mixer, possono essere tritati per creare delle polpette, aggiungendo magari altri ingredienti. Oppure, nel caso di pollo, faraone, cappone e simili, essere tagliati e aggiunti a insalata, pomodori e olive per costituire un nuovo piatto.

Invece, per il pesce si può decidere di riutilizzarlo per formare degli involtini, magari con delle verdure grigliate, anch’esse avanzate. Oppure, tritarlo per preparare dei peperoni ripieni, con la semplice aggiunta del pangrattato. Non solo, potremmo anche cucinare una rapida paella, da consumare nei giorni successivi.

Eccoci, infine, ai dolci. Non di solo panettone si vive a Natale. Altri dolci tipici rischiano di avanzare? Nessun problema. Sempre avvalendosi di un mixer, possiamo trasformarli in altri dessert, non meno sfiziosi, anzi. Con un po’ di cacao e di latte, potremmo preparare una torta simile a quella definita “paesana” in provincia di Milano. Oppure potremmo cucinare un tiramisù, sostituendo pandoro o panettone al classico savoiardo. Senza dimenticare che, tritando la frutta avanzata, unendo uova e farina, potremmo creare impasti diversi per torte comunque squisite.

Fantasia al potere, dunque, ed ecco 5 facili idee per riciclare gli avanzi non solo di Natale, ma di qualsiasi pranzo o cena in compagnia. Senza dimenticare che si può mangiare tutto, arrivando in forma all’appuntamento con il 25 dicembre.