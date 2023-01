Per la serie dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei, ecco la pasta che non ti aspetti, tutta da gustare

La pasta è uno dei piatti principali che hanno reso famosa la cucina italiana nel mondo. Parte fondamentale di quella dieta mediterranea diffusa tra tantissimi sportivi e non. Il grano come elemento principe, da trasformare poi in tantissimi tipi di pasta, da condire in centinaia di modi. Oggi, in particolare, ne vedremo uno che coniuga benissimo due modalità diverse di accompagnarla, per ottenere un prodotto finale davvero squisito. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La pasta all’amatriciana è uno dei must della cucina laziale. Nato nei dintorni di Amatrice, piccola cittadina a pochi passi dall’Abruzzo, ha origini contadine antichissime. Anche se, come spesso accade in questi casi, non vi è una certezza e le leggende attorno a questa prelibatezza sono moltissime. Si pensa che fu portata a Roma alla fine dell’Ottocento, ma, anche in questo caso, di conferme sicure ce ne sono poche. Tuttavia, quello che si sa, è che è un tipo di pasta tra le più apprezzate in giro per il mondo, anche per la sua semplicità.

Per trovare, invece, le origini di pasta e patate, bisogna percorrere qualche chilometro più a sud e recarsi a Napoli. Qui, infatti, ci sono pochi dubbi. È un piatto che nasce dalla tradizione tipica partenopea, che, esattamente come l’amatriciana, si è poi diffuso nel resto d’Italia.

Per la serie dimmi cosa mangi e ti dico chi sei ecco la Patatriciana

Con un briciolo di fantasia, potremmo unire i due principi su cui si basano queste ricette per crearne una che li riassuma e li esalti allo stesso tempo. Proporremo, quindi, una squisita pasta patatriciana, da prepare in pochi minuti, per una cena o un pranzo davvero golosi. Per farla, ci serviranno i seguenti ingredienti per 4 persone:

320 grammi di pasta;

150 grammi di guanciale;

200 grammi di pomodorino datterino;

3 patate;

peperoncino;

pecorino da grattugiare;

olio extravergine d’oliva.

Iniziamo la preparazione tagliando il guanciale a striscioline e mettendolo in una padella antiaderente, con una goccia di olio extravergine. Nel contempo, andremo a tagliare le patate a dadini per poi aggiungerle, in modo che questi due alimenti cuociano insieme almeno venti minuti.

Come preparare un piatto che unisca la tradizione romana a quella napoletana

Nel mentre, prendiamo i pomodorini e andiamo a spellarli, mettendoli in una casseruola di acqua bollente. Quindi, li aggiungiamo a guanciale e patate e lasciamo andare a fuoco medio per altri venti minuti.

Intanto, mettiamo in ebollizione la pentola per la pasta. Saliamo quanto basta e buttiamola. Tutti i tipi di pasta possono andare bene, sia quella lunga che quella corta, a seconda dei propri gusti.

Una volta pronta, prendiamo una schiumarola e aggiungiamola al suo condimento, badando bene a non privarla di tutta la sua acqua di cottura. Essa, infatti, sarà fondamentale per renderla cremosa. Facciamola saltare per un paio di minuti a fuoco vivo, per poi grattugiare a scaglie il pecorino in maniera molto generosa e chiudere il tutto con un pizzico di peperoncino. Amalgamiamo bene e il piatto è pronto.

Possiamo concludere, prima di servire, con un’altra spruzzata di pecorino, stavolta grattugiato finemente. Per la serie dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei, ecco una patatriciana che unisce la tradizione romana a quella napoletana. Per un piatto da leccarsi i baffi.