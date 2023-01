In Puglia c’è un’antica cittadina da scoprire che a febbraio si trasforma in un enorme parco a tema

Una splendida città della Puglia, tutta da scoprire, sarà la capitale del divertimento a febbraio. Scopriamo Putignano e la tradizione antica del Carnevale.

Si tratta di uno dei carnevali più grandi d’Italia ed è davvero antichissimo. Le sue origini risalgono al 1394 quando gli assalti dei saraceni imperversavano sul territorio pugliese. Si doveva assolutamente quindi mettere in salvo le reliquie di Santo Stefano custodite a Monopoli. Putignano, situata nell’entroterra sembrò la meta migliore. Da Monopoli partì un corteo con le reliquie a cui lungo la strada si unirono i viticoltori impegnati nei campi per la moltiplicazione delle viti per propaggine. Da qui il corteo festoso diede origine alla Festa delle Propaggini il 26 dicembre che è anche l’inizio del Carnevale.

In Puglia c’è un’antica cittadina che devi assolutamente visitare

Il Carnevale di Putignano è celebre per le sfilate dei carri con straordinarie e gigantesche figure in cartapesta. Durante tutto l’anno i maestri cartapestai allestiscono sceneggiature ricche di particolari e minuziosamente dettagliate. Si inizia il 4 febbraio con il primo corso mascherato e si continua sino al 25 febbraio. Durante tutta la giornata ci sarà la possibilità di scattare selfie e foto sul carro che saranno a disposizione dei turisti per le vie di Putignano. Il divertimento però non si concentrerà solo durante la sfilata dei carri, il programma è davvero ricchissimo. Si alterneranno dalla mattina Dj con dj-set e numerose street band per culminare con diversi concerti. Sul palco saliranno Bandadriatica, Margherita Vicario, Tutti Fenomeni, i Los Locos, D’argento D’Amico, Geolier. Inoltre il comico Angelo Duro strapperà risate con il suo show. Mara Venier, sarà la madrina d’eccezione e sarà presente il 21 febbraio.

Il Carnevale dei bambini

Per i bambini durante tutto il periodo ci sarà “La Casa di Marzapane”, l’area “Gonfiabiland”, “Il Circo del Carnevale” e “Il sipario delle Luci”. Divertimento assicurato ma per i piccini, ma anche per i più grandi, ci sarà anche qualche peccato di gola con le intorchiate, un biscottone intrecciato con le mandorle.

Il taglio delle corna è la giornata dei cornuti

Ogni giovedì del mese si prenderà di mira una categoria sociale. Con goliardici cortei e travestimenti a tema saranno messi alla berlina i pazzi ovvero i ragazzi celebi, i monaci, le donne sposate ed infine gli uomini sposati con il tradizionale taglio delle corna dei cornuti!

Quanto costa partecipare al Carnevale di Putignano

Molti eventi sono gratuiti ma le sfilate ed i concerti hanno un ticket che si può acquistare online in prevendita o sul posto presso l’abbonamento predisposto. L’abbonamento a tutti gli eventi e tutti i concerti ha un prezzo di 60 euro.

La partecipazione a concerto e sfilata varia invece dalle 15 alle 25 euro. Pagando all’HUB con POS si potrà usufruire di un prezzo inferiore. Sul sito del Carnevale di Putignano c’è il programma dettagliato e tutte le informazioni.

Non solo Carnevale!

Putignano non è solo Carnevale ma è una cittadina ricca di arte e bellezza. Una piccola perla è ad esempio il Museo Romanazzi-Carducci che ha sede proprio nella dimora omonima con un giardino che davvero non ci si aspetta! È inoltre da visitare il Museo della Cartapesta che rende omaggio ai maestri artigiani locali.

