Mettere lo scotch sui pomodori sembra una follia ma se lo fanno pure gli chef ci sarà un motivo!

Alcuni trucchi usati in cucina potrebbero apparire bizzarri. Ma vale la pena conoscerli, visto che avere dei pomodori freschi e saporiti fa tutta la differenza del Mondo per la realizzazione dei piatti. Ma in che modo potrebbe servire un pezzetto di scotch?

La risposta consiste nel fatto che il pomodoro, sia se lo conserviamo in frigo che all’esterno, tende a diventare troppo maturo in poco tempo. E tutti sappiamo che un pomodoro flaccido, oltre ad una consistenza indesiderabile, ha un sapore poco dolce e gradevole. Ecco allora il trucco. Vediamo dove applicarlo visto che mettere lo scotch sui pomodori sembra una follia ma il sapore si mantiene molto più a lungo

Chi lo consiglia?

Il suo impiego non è più un segreto. Lo ha rivelato a tutti anche un personaggio molto famoso. È una celebrità oltreoceano, il suo nome è James Kenji López-Alt e si è fatto strada sia nel mondo della ristorazione, sia per aver scritto libri e condotto programmi televisivi seguiti da milioni di persone. Nel suo libro di maggiore successo, “The Food Lab: Better Home Cooking Through Science”, spiega come mettere la scienza al servizio della cucina.

Sicuramente negli Stati Uniti, nonostante i pomodori siano originari proprio del continente americano, trovare pomodori freschi e saporiti non è sempre facile. Specie nelle regioni interne dove il clima è decisamente più rigido. Così è comprensibile ingegnarsi per mantenere il sapore dei pomodori più a lungo. Ma l’idea non solamente è ingegnosa, bensì è già applicata un po’ ovunque anche in Italia. Proprio per i più scettici lo chef James Kenji López-Alt ha invitato a fare la prova di persona, comparando quello che succede a due pomodori lasciati qualche giorno in frigorifero, uno con il suo trucco ed uno senza accortezze.

Il metodo e la spiegazione del successo sono semplici. Basta tagliare un pezzettino di scotch ed applicarlo sulla parte del pomodoro in cui notiamo che ci doveva essere lo stelo che univa la pianta al nostro pomodoro. Togliamo se necessario le foglioline ancora presenti o qualsiasi materiale vegetale presente. E poi applichiamo un piccolo quadrato di nastro adesivo per coprire l’area colorata diversamente. È proprio quello il punto debole del pomodoro, da cui rischia di marcire o di maturare troppo. Se non abbiamo lo scotch, possiamo provare a mettere l’area dello stelo nella parte bassa del pomodoro quando questo si conserva. Sebbene con minori effetti, sarà comunque preservata la sue integrità. Il pomodoro risulterà più compatto al tatto.

Mettere lo scotch sui pomodori sembra una follia ma il sapore si mantiene molto più a lungo

Esistono poi altri trucchi da applicare anche in prodotti che vedono l’impiego dei pomodori in altre forme. Ad esempio quando compriamo una conserva di pomodoro, potremmo risalire al periodo di produzione con un semplice trucco. Ogni annata di produzione ha un numero diverso, che ad esempio per il 2021 era la U. Ebbene il numero successivo identifica il giorno dell’anno.

Quindi se leggiamo un numero compreso tra 200 e 280, vorrà dire che il pomodoro impiegato è stato raccolto in un periodo estivo. Dunque, verosimilmente avrà un sapore più intenso, essendo nato nel periodo migliore. Ma ci sono tanti altri trucchi da chef stellato se dobbiamo preparare uno squisito sughetto. E non dimentichiamo che anche i pomodori crudi fanno bene.