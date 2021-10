Possiamo ufficialmente dire che siamo in autunno. Le vacanze sono ormai un lontano ricordo per tutti. I pensieri di questo periodo sono altri: si va per funghi e a fare passeggiate per ammirare il foliage, il meraviglioso spettacolo che la Natura in questo periodo ci dona.

Come sempre, all’inizio di una nuova stagione, si pensa anche a rinnovare il guardaroba. È infatti il momento di fare il cambio dell’armadio. Quest’occasione è perfetta per buttare qualcosa che non ci va più bene o non ci piace più, e fare nuovi acquisti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ci sono persone che hanno un proprio stile che le caratterizza e che le fa sentire a loro agio. Altre invece preferiscono farsi ispirare dalle mode del momento. Nelle ultime settimane il Team di ProiezionidiBorsa sta dando numerosi consigli sulla moda autunno inverno 2021/2022. Si è ad esempio visto che queste particolari scarpe dal sapore retrò spopoleranno in autunno e sono perfette per le occasioni più eleganti. Così come, questo taglio di capelli di gran tendenza regala anche centimetri in altezza.

Quest’oggi ci concentreremo su un accessorio che per la stagione autunno inverno 2021/2022 andrà per la maggiore. Stiamo parlando di un cappello, e nello specifico, ci riferiamo al basco.

Ricorda le romantiche atmosfere parigine l’accessorio vintage che spopolerà in autunno

Il basco è uno dei copricapi più antichi. Originariamente lo indossavano solamente gli uomini, e per la precisione, i contadini dei Paesi Baschi, regione autonoma del nord della Spagna. Poi, negli anni Venti del XX secolo, anche le donne hanno cominciato ad indossarlo.

Molte dive del passato lo adoravano. Pensiamo ad esempio a Ingrid Bergman, Greta Garbo e Marlene Dietrich. Il basco è molto versatile. Ricorda le romantiche atmosfere parigine l’accessorio vintage che spopolerà in autunno.

Anzitutto, sembrerebbe che il basco doni proprio a tutte. Starebbe bene infatti ad ogni età, anche perché dona alla maggior parte dei tipi di viso e si può indossare con vari tipi di acconciatura. Ma non solo, il basco sta bene con qualsiasi outfit. Il modello originale, di per sé, è piuttosto sbarazzino, ma al tempo stesso regala un’aria chic e raffinata che ricorda le atmosfere parigine.

Ultimamente, le principali case di moda hanno dato vita ad una ampia gamma di modelli tra cui poter scegliere. Troviamo baschi in feltro, panno o pelle. Intramontabili sono i modelli più classici, neri o blu, ma esistono anche versioni colorate. Con visiera o senza. Semplici o decorati con perle, pietre e punti luce. Ognuna potrà sicuramente trovare il modello che più le si addice e che risponde ai propri gusti.

L’abbinamento classico per uno stile vintage

La combinazione più tradizionale prevede questo copricapo abbinato a capi a righe, ad esempio un maglioncino alla marinara, da usare in questa stagione come sottogiacca. Per completare il look, perfetti degli eleganti pantaloni a sigaretta o una gonna longuette. Quando farà più freddo, basterà aggiungere un cappottino con colletto e cintura.

Approfondimento

9 modelli di anfibi per essere al top il prossimo autunno/inverno, alcuni a meno di 100 euro