Gli anfibi saranno i protagonisti della ormai imminente stagione autunnale e soprattutto del prossimo inverno. Calzatura “presa in prestito” dai militari, gli anfibi hanno spopolato negli anni ’90. Tornano alla ribalta quest’anno divenendo un must che tutte le donne dovranno avere nella scarpiera.

Oltre ad essere molto trendy, gli anfibi si adattano a stili completamente diversi. Sono perfetti per un look sportivo con jeans e bomber, ma anche con gonne lunghe o abitini corti, ai quali conferiscono un tocco rock e un po’ aggressivo.

Gli anfibi sono ormai un accessorio moda che gli stilisti e i grandi marchi amano proporre in versioni variegate ed estremamente diverse fra loro. Differenti sono anche le fasce di prezzo.

9 modelli di anfibi per essere al top il prossimo autunno/inverno, alcuni a meno di 100 euro

In morbida pelle di vitello, Versace propone un modello di stivaletto stringato dal taglio abbastanza classico. Il dettaglio che fa la differenza sono i lacci, impreziositi da elementi Safety Pin in metallo attorno alla caviglia. Prezzo 1.090 euro.

Gucci propone, invece, uno stivaletto effetto “hiking boots” con maxi suola a carrarmato (altezza tacco 55 mm). Il punto di forza di questa calzatura è il forte contrasto cromatico tra la pelle nera e i lacci bianchi.

Non passano inosservati neanche il nastro con motivo “Sylvie Web” bianco, rosso e blu attorno alla caviglia bianco, e le finiture color oro. Prezzo 790 euro.

Decisamente audaci gli stivaletti firmati MIU MIU caratterizzati dalla catena in metallo e dalla suola oversize in gomma con logo. Il gambale ha un’altezza di 14 cm. Prezzo 1.190 euro.

Fascia media

In questa carrellata di modelli di anfibi, non possiamo non citare i Dr. Martens. Iconici e senza tempo, sono gli anfibi per eccellenza. Il modello classico, in versione nera o bianca con le caratteristiche cuciture arancioni, è in vendita a 219 euro.

Molto classico l’anfibio Cabra 4g Logo di Guess. In materiale sintetico, ha punta tonda e chiusura con stringhe e cerniera lampo laterale. Caratteristica la stampa 4G Logo presente anche sul “tirazip”. Il tacco è alto 7,7 cm, mentre il plateau 2,2 cm. Prezzo 165 euro.

Gli anfibi stringati Tommy Hilfiger con suola carrarmato hanno l’esterno in pelle lucida e parti metalliche lucenti che donano un tocco di eleganza. Tra i dettagli più rilevanti troviamo la Bandierina Tommy Hilfiger gommata sul retro e la placchetta con monogramma TH sui lacci. Prezzo 159,90 euro.

Anfibi a meno di 100 euro

Molto semplici ma di grande impatto, i combat boots con suola carrarmato di Pull and Bear. Si tratta di scarpe nere tipo stivaletti con chiusura con lacci. La suola track, alta 5 cm, è piuttosto voluminosa. Prezzo 45,99 euro.

Davvero economici, gli anfibi in finta pelle liscia nera di Pimkie. Con fibbia in metallo argentato sopra la caviglia, hanno suole tacchettate (altezza tacco 3,5 cm). Prezzo 35,99.

Classici gli anfibi da donna di Bata. Alti, in pelle e con fibbia, hanno suola antiscivolo e chiusura a zip. L’altezza del gambale è di 15 cm mentre il tacco di 3 cm. Prezzo 85 euro.

Ecco quindi 9 modelli di anfibi per essere al top il prossimo autunno/inverno, alcuni a meno di 100 euro. I modelli sono i più svariati e con prezzi per tutte le tasche. Davvero impossibile non trovare il modello che fa al caso nostro.

