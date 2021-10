Anche questa settimana torna l’appuntamento con l’oroscopo, per scoprire quali saranno i segni favoriti e quali invece avranno giornate più complicate.

Gli Ariete potranno vivere incontri piacevoli anche se non cercano una storia fissa; i Leone devono imparare a non pretendere troppo da loro stessi, mentre i nati sotto il segno della Bilancia devono allentare le barriere. Ma l’oroscopo della settimana vede il Capricorno come segno preferito dalle stelle: ecco nel dettaglio tutti i consigli degli astri.

I top e i down della settimana secondo gli astri

Ariete. Giorni pieni di affetto e feeling con la persona amata. È il momento di inserire nel rapporto che ristagna un pizzico di pepe. L’ambizione aiuterà a prendere le decisioni giuste sul lavoro. Grande energia e voglia di fare.

Toro. Giorni memorabili sul fronte amoroso. Sul lavoro arriveranno delle offerte da valutare bene. Energia fisica al top.

Gemelli. Gli impegni non devono distogliere dal partner: attenzione a non dare le giuste attenzioni. Avversità sul lavoro da superare con l’impegno. Attenzione ai colpi d’aria.

Cancro. All’orizzonte momenti estremamente emozionanti sul fronte sentimentale. Ci saranno alcune difficoltà comunicative con i colleghi. Stanchezza e pessimo umore, ma verso il fine settimana tutto passerà.

Leone. È il momento di giocare bene le proprie carte. Gli affari andranno alla grande: anche la salute sarà al top, ma meglio non pretendere troppo da sé stessi.

Vergine. Meglio tenere l’insoddisfazione in amore fuori dalla sfera familiare. Ci sarà bisogno di un maggiore sforzo di concentrazione per non desistere davanti alle difficoltà lavorative. Calo d’energia a inizio settimana, ma si torna al top della forma nel fine settimana.

Bilancia. È il momento di lasciarsi andare senza paura dei giudizi altrui, soprattutto in ambito affettivo. L’impegno sul lavoro sembra non dare frutti, ma le stelle dicono che i risultati stanno per arrivare. Non bisogna cedere alla pigrizia: è il momento di fare delle belle, lunghe passeggiate.

Scorpione. La settimana potrebbe presentare gelosie e banali contrasti con la persona cara: bisogna darsi una regolata. Sul lavoro meglio prendersi il tempo necessario per decidere il da farsi senza farsi affliggere dalle pretese dei superiori. Energia in calo per tutta la settimana: staccare la spina per rilassarsi.

Sagittario. La comunicazione con la persona amata andrà migliorata per non perdere la sua fiducia. Sul lavoro sarà un’ottima settimana per coloro che svolgono attività creative. Bisogna stimolare la propria vena culturale, magari con una bella visita in un museo, con la giusta compagnia.

Acquario. Attenzione all’insofferenza nei confronti dell’altro sesso: bisogna pensare prima a sé stessi e poi alla persona adatta. Giorni difficili al lavoro, meglio instaurare un dialogo con i colleghi. Umore a terra nella prima parte della settimana.

Pesci. Emozioni intense in amore: forse è il momento di pensare alla convivenza. La vita privata non deve però distogliere dagli impegni di lavoro. Energia in calo, ma è una fase passeggera.

Capricorno. Il favorito della settimana. Grande fortuna nei rapporti, con la passione che si riaccende. Non bisogna prendersi troppo sul serio: scegliere la tranquillità sul lavoro sarà la via giusta. Energia al massimo: è un periodo utile per le sperimentazioni.

