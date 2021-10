Se da bambine un po’ tutte le abbiamo odiate perché la mamma ci obbligava ad indossarle con le classiche calze bianche traforate e il vestito “della festa”, oggi faremo a gara per acquistarle per prime.

Stiamo parlando delle Mary Jane, le classiche scarpine da bambola, molto effetto “bebè”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si sa che le mode tornano ciclicamente. Di certo, però, per l’autunno 2021, le calzature hanno fatto proprio un grande balzo nel passato. Infatti, queste particolari scarpe dal sapore retrò spopoleranno in autunno e sono perfette per le occasioni più eleganti.

Il modello più basilare di questo tipo di calzatura ha la punta arrotondata, la suola rasoterra e il cinturino che avvolge il collo del piede. Ovviamente, per la stagione autunno inverno 2021/2022, gli stilisti che hanno rispolverato le Mary Jane hanno apportato variazioni più stilose e al passo coi tempi per renderle più appetibili al pubblico femminile.

Queste particolari scarpe dal sapore retrò spopoleranno in autunno e sono perfette per le occasioni più eleganti

In realtà, a voler ben guardare, le scarpe Mary Jane erano già tornate in voga a inizio anno grazie a The Bridgerton, la seguitissima serie di Netflix. Con il passare dei mesi, tuttavia, non hanno però perso colpi e, anzi, hanno continuato imperterrite la loro ascesa, emergendo come una delle tendenze più forti della stagione in fatto di scarpe. Paola Marella, maestra nel dettare le mode, è stata tra le prime a sfoggiarle in questi giorni.

Ma come sono le Mary Jane attuali?

Anzitutto sono cresciute in altezza, grazie a vari tipi di tacco: tacco largo a blocco molto grintoso o stiletto sottile per uno stile più delicato e raffinato.

Variazioni anche in punta: non esistono infatti soltanto i modelli con la classica punta arrotondata ma ci sono anche modelli dalla punta squadrata o appuntita. Per un tocco sensuale, sulle passerelle hanno sfilato anche modelli “audaci” che lasciano scoperto il tallone. In fatto di tessuti e colori, si va dal rosa baby, che fa molto ‘bon ton’ all’estremo degli effetti metallizzati.

Come abbinare le Mary Jane

Data l’estrema varietà dei modelli tra cui scegliere, è possibile sbizzarrirsi anche in fatto di abbinamenti per dar vita a stili diversi e adatti ad ogni occasione.

Per un look da ufficio, semplice e informale, sono perfette su pantaloni dal taglio dritto associati a camicette classiche o blazer. Stanno inoltre benissimo anche su jeans dritti e una camicia colorata. Tra qualche mese, quando le giornate saranno più fredde, saranno invece perfette abbinate a pantaloni tartan e un giubbotto trapuntato.

Optando per modelli molto classicheggianti, si rivelano la scarpa ideale da indossare a un matrimonio.

Approfondimento

9 modelli di anfibi per essere al top il prossimo autunno/inverno, alcuni a meno di 100 euro