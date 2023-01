Ricette velocissime e leggere per sgonfiarsi dopo le feste: ecco 2 primi piatti caldi amati da tutti!

Cosa mangiare dopo le feste natalizie per sentirsi più leggeri e sgonfi? Ecco due idee facili e sfiziose per accontentare grandi e piccini in 15 minuti.

Dopo le grandi abbuffate di Natale e Capodanno e passata anche l’Epifania, ormai, non ci sono più scuse: è tempo di mettersi in riga e seguire una dieta più sana ed equilibrata. Dopo il successo del risotto al pomodoro, senza burro e senza vino, ecco anche due vellutate buonissime, facili e veloci per portare in tavola un primo piatto gustoso, caldo e più leggero. Entrambe le ricette si avvalgono di un ingrediente sgonfia pancia molto amato: il finocchio. Dunque, mettiamoci a lavoro e accontentiamo tutta la famiglia in poche mosse.

Prima ricetta: crema di finocchi

Questo piatto leggero e molto economico si prepara in appena 15 minuti ed è perfetto sia a pranzo che a cena. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per 2 persone:

2 finocchi grandi;

grandi; uno scalogno grande;

grande; 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

extra vergine di oliva; brodo vegetale q.b.;

q.b.; pepe e sale q.b.

q.b. una manciata di formaggio grattugiato e crostini per accompagnare.

Procedimento:

Innanzitutto, servirà lavare bene i finocchi, eliminare i gambi e le parti esterne se dure e rovinate, poi tagliarli a fettine sottili.

In una pentola far soffriggere lo scalogno tritato finemente con un filo d’olio e poi unire i finocchi. Mescolare e coprire con il brodo vegetale. A questo punto, far cuocere per 15 minuti a fiamma media. Non appena i finocchi risultano cotti a puntino, togliere la pentola dal fuoco e frullare con l’aiuto di un frullatore ad immersione. A questo punto, insaporire con sale e pepe. Infine, versare la crema di finocchi nei piatti e cospargere con del formaggio grattugiato. Accompagnare con i crostini e il gioco è fatto.

Tra le ricette velocissime e leggere per sgonfiarsi dopo le feste c’è anche la vellutata con le carote

Ingredienti per 2 persone:

2 finocchi grandi;

grandi; 260 g di carote , tagliate a rondelle;

, tagliate a rondelle; 60 g di porro ;

; 20 ml olio extra vergine d’oliva;

extra vergine d’oliva; 500 ml d’acqua calda ;

; sale e pepe q b.;

q b.; zenzero grattugiato (facoltativo).

Procedimento:

Lavare i finocchi, eliminare i gambi e le foglie esterne dure o rovinate. Tagliarli, poi, a fettine sottili. Successivamente, pelare le carote e tagliarle a rondelle.

Tagliare a rondelle anche il porro. Dopo, prendere una pentola e far rosolare il porro con un filo d’olio e a fuoco basso. Poi, aggiungere sia i finocchi che le carote. Coprire, poi, con acqua calda, oppure brodo vegetale e far cuocere per 10-15 minuti. Frullare con l’aiuto di un frullatore ad immersione e insaporire con sale, pepe e zenzero grattugiato.

Tra le ricette velocissime e leggere per sgonfiarsi, si consigliano anche quelle con l’avocado, ideali soprattutto per chi fa sport e vuole sentirsi sazio senza appesantire lo stomaco.