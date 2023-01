Primo piatto facile e leggero? Prova il risotto al pomodoro senza burro e vino, sarà un successo!

Cosa cucinare a pranzo o a cena per accontentare tutti senza difficoltà? Il risotto al pomodoro senza burro e formaggio è una vera delizia. Ecco tutti i passaggi per un primo piatto cremoso ma più leggero.

Dopo le abbondanti portate delle festività natalizie, si comincia a fare i conti con le calorie ingurgitate in queste settimane. Certo, per deliziare il palato resta ancora l’Epifania, con i suoi piatti tradizionali. E le tipiche calze della Befana ghiotte di caramelle e cioccolata.

Chi è alla ricerca di un primo piatto facile e leggero non può non provare il risotto al pomodoro, una delle ricette più semplici di sempre. La tostatura del riso diversifica questo piatto dal classico riso al pomodoro.

Ecco tutti i passaggi per un risotto davvero goloso

Ingredienti per 4 persone:

320 g di riso carnaroli o arborio;

carnaroli o arborio; 250 ml di passata di pomodoro ;

; mezza cipolla ;

; 400 ml di brodo vegetale ;

; olio di oliva extravergine q.b.;

extravergine q.b.; sale q.b.;

q.b.; basilico q.b.

Procedimento

Per realizzare il risotto al pomodoro senza burro e vino, bisognerà innanzitutto tritare la cipolla finemente e poi farla rosolare in una padella con un filo d’olio. Dopo qualche minuto, aggiungere il riso e farlo tostare.

Poi, aggiungere la passata di pomodoro e mescolare. Non appena il sugo si restringe sarà il momento di versare pian piano il brodo, precedentemente riscaldato. Mescolare e far cuocere il riso, aggiungendo anche il basilico tritato e un pizzico di sale. Per accentuare il sapore aggiungere un po’ di formaggio grattugiato e amalgamare. Far riposare per qualche minuto e poi servire caldo.

Ecco un altro primo piatto facile e leggero che farà impazzire tutti

Di seguito proponiamo anche un’altra versione del risotto al pomodoro. A rendere tutto più cremoso, la robiola.

Ingredienti per 2 persone:

160 g di riso carnaroli o arborio;

carnaroli o arborio; olio d’oliva q.b.;

q.b.; 1 spicchio d’aglio ;

; 500 g di pomodori freschi , oppure 100 ml di passata di pomodoro ;

, oppure ; 50 g di robiola ;

; basilico fresco q.b.;

q.b.; sale q.b.;

q.b.; peperoncino q.b.

Procedimento:

Questa ricetta si può preparare con il pomodoro fresco, ma anche con la classica passata. Il pomodoro fresco bisognerà tagliarlo a pezzetti o frullarlo e far cuocere in padella con l’aglio e un filo d’olio. La ricetta non prevede il brodo ma è consigliabile avere a portata di mano un pentolino con acqua bollente, da aggiungere all’occorrenza. Una volta cotto il pomodoro, o la passata, aggiungere il riso e tostarlo per qualche minuto. Poi, sfumare con un po’ d’acqua e mescolare.

Successivamente, aggiungere un altro po’ d’acqua e lasciar cuocere. Verso la fine aggiungere il sale e il peperoncino. Poi, togliere dal fuoco, unire la robiola e il basilico tritato, poi mescolare per un effetto cremosissimo e goloso.