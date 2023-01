Chi sono stati gli attori italiani fra i più pagati? Non ti aspetteresti la risposta

Fare l’attore è il sogno di molti. Negli ultimi anni le trasmissioni come Uomini e Donne, Amici o il Grande Fratello e altri, hanno “sfornato” attori e cantanti famosi. Molti partecipano alle selezioni dei reality perchè vogliono realizzare il loro sogno: diventare famosi e guadagnare tanti soldi. Chi sono stati gli attori italiani fra i più pagati?

Oggi tutti vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, e molti sognano anche di diventare influencer. Chiara Ferragni è il mito di molti. Lei arriva a guadagnare oltre 80 mila euro per ogni post pubblicizzato sui suoi profili social. La stima è che guadagni oltre 225 mila euro al mese!

Chi sono fra gli attori americani più pagati?

Tom Cruise ad esempio ha guadagnato con Top Gun circa 13 milioni di dollari. Brad Pitt, 20 milioni per il film Bullet Train. Keanu Reeves, intorno ai 14 milioni per Matrix 4. Ma ecco chi svetta su tutti!

Will Smith ha percepito il compenso di 40 milioni per il film Una famiglia vincente. Dwayne Johnson per Red One 50 milioni, mentre Daniel Craig per i due i due sequel di Knives Out ha riscosso un compenso di circa 100 milioni di dollaro. Cifre astronomiche!

I compensi delle nostre star sono molto più bassi, ma proprio molto di più.

Chi sono stati gli attori italiani fra i più pagati?

Le comparse guadagnano di media 80/100 euro al giorno. Ci sono molto attori che guadagano davvero poco e sfiorano la soglia della povertà. Si stimano infatti guadagni fra 5 mial e 10 mila euro all’anno.

Al primo posto, e per molti sarà sorprendente e inaspettato, troviamo il bello e tenebroso Terence Hill che molti hanno consociuto per la serie televisiva con Don Matteo. Anni fa invece insieme a Bud Spencer ha recitato in molti film spaghetti western di successo. Il suo patrimonio secondo alcune stime arriva a 180 milioni di dollari, e questo lo fa essere fra gli attori più ricchi al Mondo.

Segue Christian De Sica, il figlio del più famoso Vittorio. L’attore ha recitato in diversi film “di Natale”, e percepisce circa 500 mila euro a film. Poi troviamo Luca Zingaretti, il seguitissimo Commissario Montalbano, che guadagna fra 200 e 300 mila euro per ogni film.

Attenzione, secondo una recente indagine, c’è Raoul Bova fra gli attori italiani più ricchi al Mondo con un patrimonio di circa 145 milioni di dollari.

Che dire, oltre a essere fra i più belli, è anche fra i più ricchi. Un buon partito, come direbbe qualcuno!