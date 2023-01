Non sughi succulenti ma piatti per abbassare il colesterolo: i segreti della cucina in casseruola

Alcuni metodi di cottura ci aiutano a conservare il sapore senza aumentare l’apporto calorico. Ecco i benefici della cucina in casseruola per rendere pranzi e cene invitanti e leggeri

La cucina in casseruola è una valida alternativa a quella che prevede cotture leggere come vapore e forno, utile per ottenere piatti gustosi ma salutari. Zuppe e risotti dovrebbero sempre far parte della nostra dieta settimanale. Se il nostro obiettivo è quello di tenere a bada i valori del colesterolo, potremmo farlo senza penalizzare il gusto. Le zuppe di verdure e ortaggi sono ideali per abbassare questi valori, per cuocere al meglio la casseruola è lo strumento giusto.

Le temperature basse e le cotture lunghe sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare questo tipo di cucina dietetica ma saporita. A differenza di altri tipi di cucina si può utilizzare più olio e un elemento liquido come brodo o vino per insaporire. Il risultato non creerà problemi all’apporto calorico che potrà aumentare di poco ma verrà bilanciato dal contributo di verdure e ortaggi. Il colesterolo potrebbe in questo modo diventare un problema facilmente risolvibile.

Cucinare senza acqua

Quando sentiamo nominare la casseruola pensiamo a ragù oleosi oppure brasati speziati. Cucinare questi piatti con lentezza aumenta il gusto. Ma la casseruola può essere utilizzata anche per risotti con funghi, spezzatini di pollo, tranci di pesce. Sono tutti piatti che ci aiutano a tenere un giusto equilibrio nell’alimentazione portando vantaggi a sangue e circolazione e aiutando il cuore a funzionare al meglio.

Cucinare con la casseruola è il modo migliore per unire una proteina con una verdura o con i legumi, la componente liquida arricchirà il sapore. Ma anche per cucinare in umido. Sfruttare il liquido rilasciato dai cibi consente di mantenere integre le proprietà organolettiche del cibo. Proprietà e sapore non si disperderanno nell’acqua e allo stesso tempo la cottura risulterà meno grassa. I consigli più utili sono quelli di tenere la fiamma bassa e non mescolare frequentemente. Meno alziamo il coperchio e minore sarà la dispersione del vapore nell’ambiente.

Non sughi succulenti ma piatti saporiti ideali per la nostra salute

Non sughi succulenti ma piatti dietetici cotti nella maniera migliore anche grazie ai materiali. La casseruola, infatti, dovrebbe sempre essere in ghisa, meglio se smaltata o vetrificata. Non ci sarà formazione di ruggine e i cibi verranno cotti nella maniera più naturale possibile.

Alcuni studi dell’American Heart Association ha rivalutato il ruolo della patata all’interno della dieta con cui teniamo sotto controllo il colesterolo.

La cucina in casseruola, poi, è adatta anche per la preparazione di spezzatini dietetici e saporiti senza dover rinunciare alla carne. Piselli, peperoni e asparagi sono alimenti che grazie alla casseruola possono offrire il meglio delle proprietà benefiche unite a carni bianche come pollo, tacchino o coniglio.

Se abbiamo necessità di migliorare i nostri valori sanguigni, non dobbiamo per forza rinunciare al sapore. Con queste preparazioni, le diete potrebbero essere meno severe e più facili da mantenere nel tempo.