Se facciamo sport proviamo questo piatto saziante ricco di grassi buoni e antiossidanti

I grassi non sono nemici, specialmente per chi fa sport e questo ingrediente contiene moltissimi grassi buoni e antiossidanti

Se facciamo regolarmente movimento, e in particolare se abbiamo deciso di intensificare la nostra attività fisica dopo il periodo delle feste, è fondamentale seguire un’alimentazione equilibrata. È un errore, però, pensare che i grassi vadano completamente eliminati dalla dieta. Introdurre dei grassi “buoni” nella dieta, senza mai esagerare, è anzi indispensabile, specialmente se il nostro obiettivo è metterci in forma e migliorare la nostra massa muscolare, forza e resistenza.

Ma quali cibi possono costituire la fonte di grassi migliore se facciamo sport? Tra questi sicuramente figura un frutto che sta diventando sempre più comune anche da noi: l’avocado. Vediamo come possiamo consumarlo nella maniera migliore, senza rinunciare al gusto.

Una bomba di energia, ricco di vitamine e sali minerali e senza colesterolo

L’avocado è un alleato indispensabile per la nostra salute. Oltre all’alto contenuto di grassi buoni, contiene infatti le indispensabili vitamine, in particolare le vitamine C, E e quelle del gruppo B. È anche un importante fonte di sali minerali, tra cui potassio, fosforo e ferro.

Nonostante contenga molte sostanze benefiche per la nostra salute, sono ancora tanti gli italiani scettici nei confronti dell’avocado, per un semplice motivo: il suo sapore non è molto allettante se consumato così com’è, allo stesso modo in cui siamo abituati a consumare gli altri frutti. Ma vediamo come renderlo buonissimo e allettante.

Se facciamo sport proviamo questo piatto semplicissimo e gustoso

Il trucco per consumare un avocado con piacere è di considerarlo più affine a una verdura che a un frutto. E le verdure vanno ovviamente condite. Anche l’avocado ha bisogno di qualche altro ingrediente per insaporirlo e renderne più piacevole il consumo.

Ultimamente sta facendo furore il sushi all’avocado, ad esempio, in quanto questo frutto si associa benissimo al sapore delle alghe. Ma se siamo alla ricerca di qualcosa di più semplice, basteranno pochissimi secondi per trasformare l’avocado in un piatto gustosissimo e saziante che piacerà a tutta la famiglia.

Olio, sale, limone, qualche scaglia di peperoncino e crackers

Se facciamo sport proviamo questo piatto saziante e semplicissimo. Gli ingredienti sono pochi: un avocado maturo, un cucchiaio di olio di oliva, del sale, abbondante succo di limone (o di lime) e se ci piace qualche scaglia di peperoncino.

Per prima cosa sbucciamo l’avocado tagliandolo a metà, rimuovendo il seme e usando un cucchiaio per estrarre la polpa (l’avocado è pienamente maturo quando risulta morbido al tatto, e la buccia appare di colore violaceo). Riponiamo la polpa in un piatto e schiacciamola con una forchetta. Se l’avocado è maturo, la polpa risulterà molto morbida.

Aggiungiamo un cucchiaio di olio di oliva, del sale, un pizzico di peperoncino e abbondante succo di limone oppure di lime. Mischiamo il tutto assicurandoci di distribuire bene il succo di limone, che impedirà alla polpa di diventare scura a causa dell’ossidazione in pochi minuti.

Il nostro piatto saporito, salutare e semplicissimo è pronto. Spalmiamo l’avocado schiacciato e condito su dei crackers, ma anche su fette di pane tostato o su delle tradizionali tortillas per goderci un pasto ricco di preziosissime sostanze nutritive senza rinunciare al piacere per le nostre papille gustative.