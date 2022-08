Con il caldo beviamo di più e mangiamo molta frutta. Come fine pasto, oppure a colazione e anche a merenda, in estate possiamo sceglierla tra tanti tipi. Abbiamo a disposizione, infatti, pesche, albicocche, kiwi, ananas e altri buoni frutti. Spesso compriamo pure l’anguria che è gustosa e dissetante. Con questo frutto possiamo pure portare in tavola tanti piatti speciali.

Per una caprese alla frutta avremo bisogno di:

qualche fetta di anguria;

una mozzarella per commensale;

olio extravergine d’oliva;

basilico;

sale e pepe.

Per prima cosa, tagliamo a rondelle l’anguria con un coppapasta o una formina per biscotti. Tagliare anche la mozzarella. Sistemare le fette alternate di frutta e formaggio e condire con olio, sale e pepe. Terminare con qualche fogliolina di basilico.

Un’insalata insolita

In estate si consumano molto le insalate. Di pasta, di riso, con affettati o pesce risolvono un pasto. Sono facili e veloci da preparare e possono essere anche un piatto unico. A volte possiamo aggiungere della frutta alle nostre verdure. Per il seguente piatto estivo per 4 persone occorrono:

8 fette di anguria;

un piccolo cespo di insalata;

una cipolla;

100 g di olive nere e verdi denocciolate;

50 g di Feta;

50 g di formaggio svizzero;

qualche foglia di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Iniziamo con il tagliare i formaggi a dadini. Ora tagliamo a cubetti la polpa dell’anguria. Se ci sono troppi semini, togliamoli con un cucchiaino. Mettiamo i due ingredienti in una ciotola e aggiungiamo la cipolla tagliata a fette, le olive miste e un filo d’olio. Finiamo di condire l’insalata con del sale, del pepe e qualche foglia di basilico.

Ricette salate e dolci usando l’anguria come piatto unico o dessert

Per un dessert carino e goloso procuriamoci della pasta di zucchero bianca e verde. Ricaviamo delle striscioline da circa 10 cm. Tagliamo, quindi, delle fette di anguria e ricaviamo dei triangoli, con la base anch’essa di 10 cm. Assembliamo pasta di zucchero verde e bianca come se fosse la buccia del frutto e poi appoggiamo l’anguria tagliata. Inseriamo sotto uno stecco in modo da fermare i tre pezzi e serviamo le fette su un vassoio.

Se abbiamo poco tempo possiamo preparare un dolce al cucchiaio molto semplice. Prendiamo dello yogurt greco, mescoliamolo a gocce di cioccolato e a un po’ di biscotti sbriciolati. Adesso distribuiamolo dentro ai bicchieri e terminiamo con dei cubetti di anguria.

Con queste ricette salate e dolci usando l’anguria stupiremo gli ospiti e mangeremo qualcosa di sfizioso e anche bello a vedersi.

Lettura consigliata

Come tagliare e servire l’anguria in modo creativo e originale anche con lo stecco e cosa fare con i semi