In ogni stagione dell’anno possiamo comprare e mangiare tanti tipi di frutta e di verdura. Il nostro corpo avrebbe bisogno di tante sostanze e i vegetali ci potrebbero aiutare.

Ricchi di acqua, sali minerali e vitamine, possiamo cucinare cicoria, spinaci, melanzane e tanto altro in molti modi.

La frutta è preferibile assumerla cruda, ma mele e pere cotte sono un classico molto goloso con lo sciroppo di zucchero.

Nella stagione estiva ci sono vari tipi di frutta che possiamo gustare. Per esempio albicocche e pesche con kiwi e banane possono formare una buona macedonia. Spesso, col caldo, acquistiamo in particolare un frutto ricco di acqua e sali minerali, dalla forma rotonda oppure ovale. L’anguria, infatti, è presente spesso sulla nostra tavola e la gradiscono anche i più piccoli.

A volte non si sa bene come tagliare e servire l’anguria e cerchiamo qualche consiglio presso gli amici. Scopriamo qualche idea utile per farlo.

Alcuni suggerimenti

Se abbiamo metà anguria, tonda oppure ovale, poggiamola con la polpa sul tagliere. Ora con la lama facciamo dei tagli regolari, tutti in verticale e poi altri in orizzontale. Avremo ottenuto tante porzioni facilmente staccabili.

Un altro modo consiste nel tagliare metà anguria in tante fette in verticale. Poi da ognuna ricaviamo dei triangoli e nella buccia inseriamo degli stecchi di legno, quelli dei gelati.

Per ricavare dei cubi, tagliamo in 4 parti il frutto con la buccia. Ora tagliamo prima in orizzontale e poi in verticale la polpa e versiamo i pezzetti in un’insalatiera. Ognuno può servirsi con il suo stecchino oppure possiamo inserirlo noi prima.

Come tagliare e servire l’anguria in modo creativo e originale anche con lo stecco e cosa fare con i semi

Vediamo adesso come servire questo frutto estivo con una forma simpatica. Prendiamo un quarto di anguria, di quelle ovali, e tagliamolo a metà. Ora con il coltello incidiamo la buccia staccandone metà dal resto del frutto senza toglierla. Dal bordo superiore della polpa tagliamo un triangolo di anguria, il vertice deve puntare verso la scorza. Affettiamo un centimetro della base integra e poi incidiamo, con la lama, metà della fetta per il lungo, per ottenerne altre 2. Solleviamole, facciamole rimanere diritte e vicine in modo da formare una farfalla.

Quando mangiamo con gusto una fetta di anguria può capitarci tra i denti qualche semino. Toglierlo prima con una posata è l’ideale, quando serviamo questo frutto estivo ai bambini.

Pochi sanno che sarebbe meglio conservare i semi di anguria e non buttarli via. Come altri alimenti conterrebbero degli antiossidanti, magnesio, ferro, rame, zinco e tanto altro. Per sfruttare, quindi, le proprietà dei semi di anguria potremmo utilizzarli frullandoli insieme a della frutta.

Un altro modo per assumerli consiste nel tostarli e mangiarli come snack o con delle insalate.

Lettura consigliata

Ecco quanta e quale frutta al giorno potrebbe mangiare chi ha il diabete secondo gli esperti specialmente in estate