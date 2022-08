Riciclare le bottiglie di plastica in modo creativo con 3 idee

Ogni giorno tutti noi buttiamo un’immensa mole di bottiglie di plastica, perlopiù quelle di acqua e bevande. Potremmo però riciclarle dentro casa. Le bottiglie infatti sono estremamente riutilizzabili per diverse mansioni e progetti diversi. Ovviamente come primo uso potremmo impiegarle come contenitori per conservare bevande fredde fatte in casa o altro. Non servono però certo solo per questo, con un po’ di inventiva e fantasia se ne potranno creare oggetti davvero deliziosi.

Prima idea

Un suggerimento per riciclare le bottiglie di plastica in modo creativo può essere realizzarvi un portapenne. Non semplicemente tagliando la bottiglia, bensì dandole una forma particolare. Ci serviranno:

forbici;

colla a caldo;

passamaneria di pizzo;

feltro colorato.

Cominciamo tagliando la parte superiore della bottiglia, quella del collo, che sarà la parte che ci servirà. Dovrà essere di 15 cm circa. A questo punto, poggiamo la parte tagliata su un foglio di feltro, ponendola dalla parte larga. Tracciamo il cerchio sul feltro. Ritagliamolo. Potremmo fare anche vari cerchi e incollarli tra loro per ottenere una base più rinforzata. Incolliamo il pezzo di bottiglia dalla parte del collo sul cerchio di feltro. In seguito, incolliamo la passamaneria lateralmente alla porzione di bottiglia dandole la forma di una semicurva. Infine, incolliamo ancora altra passamaneria lungo il bordo tondo superiore. Avremo ottenuto così una tazzina carina per sistemare le penne.

Seconda idea

I progetti da fare con le bottiglie sono però tanti. Basti pensare che con bottiglie e cartone si potrebbe anche creare un mobile. Con i medesimi materiali di prima, ad eccezione del feltro sostituito dalla gomma eva glitterata rossa, faremo uno scatolino. Tagliamo la parte centrale del corpo della bottiglia e diamole una forma di cuore. Tracciamone la forma sulla gomma e tagliamone due sagome. Una la incolleremo sotto il pezzo di bottiglia. Sull’altra incolleremo un sottile bordo rialzato dopo averlo ritagliato dalla gomma: sarà il coperchio. Possiamo poi decorare il bordo sottostante col pizzo. Il nostro romantico scatolo a forma di cuore è pronto.

Riciclare le bottiglie di plastica in modo creativo con 3 idee

Infine c’è un’idea molto carina per la cucina. Ci serviranno:

una sfera grande e una piccola di polistirolo;

colori acrilici e pennarelli;

cartoncino colorato;

pezzo di stoffa;

cotone;

forbici;

colla a caldo.

Tagliamo la bottiglia privandola del collo. Incolliamo la sfera piccola di polistirolo al centro di quella grande a mo’ di naso. Coloriamole di rosa e tracciamovi occhi e bocca, sarà la faccia di un cappellaio matto. Arrotoliamo a cilindro il cartoncino colorato, lo incolleremo su un cerchio di cartoncino più largo. Copriamo la parte superiore del cilindro incollandovi un cerchio di uguale diametro. Sarà il cappello e lo incolleremo sulla testa. Incolliamo sempre sulla stessa del cotone per fare i capelli. Tagliamo poi una striscia di cartoncino larga 5 cm e arrotoliamola fino a ottenere un cerchio di diametro più largo della parte di bottiglia messa da parte. Incolliamo questo cerchio sotto la testa del cappellaio, sopra vi attaccheremo un pezzo di stoffa ritagliato a forma di papillon.

Ricaviamo nella bottiglia una striscia tagliata, dovrà essere di un paio di cm. Coloriamo la bottiglia che sarà il corpo del cappellaio. Inseriamo nella bottiglia le tazzine, posizionando i manici nella striscia aperta nella plastica. Chiudiamo appoggiandovi la testa del cappellaio matto, che si incastrerà tramite il cerchio di cartoncino sottostante.

