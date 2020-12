Nell’epoca in cui non si riesce a cucinare senza buttare via avanzi e rimasugli, è importante cambiare il proprio stile per ottimizzare le ricette. Tutte le pietanze migliori possono essere realizzate a zero sprechi per limitare l’impatto ambientale e i rifiuti.

Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono proporre una ricetta facile, veloce e gustosissima per una torta al cioccolato con pochi ingredienti, ma di sicuro effetto. Inoltre, alla fine, non si butta via nulla… Anzi, si recupera! La ricetta è stata ideata dai migliori pasticceri internazionali e selezionata appositamente per risultati da leccarsi i baffi.

Ricetta zero sprechi per questa torta al cioccolato facile, veloce e gustosissima

L’ingrediente fondamentale sarà il torrone: nelle festività natalizie ne avanza sempre parecchio ed è un peccato farlo finire nella pattumiera. Anche il cioccolato abbonda e spesso… Straborda! Ecco tutte le dosi e gli ingredienti.

100g di tuorli d’uovo;

225g di albumi;

300g di zucchero a velo;

90g di cacao amaro in polvere;

30g di fecola di patate;

200g di cioccolato fondente;

400g di panna liquida;

300g di torrone.

Questo il procedimento

Entriamo nel vivo della ricetta zero sprechi per questa torta al cioccolato facile, veloce e gustosissima.

Preriscaldare il forno a 200°C e iniziare a montare i tuorli con 100g di zucchero a velo per circa 5 minuti. In seguito, montare gli albumi con il resto dello zucchero a velo. Terminato questo passaggio, amalgamare delicatamente i due composti in una ciotola e incorporare poi con il cacao e la fecola di patate setacciati.

Stendere questo composto sulla teglia e infornare per 10 minuti (non dimenticare di ripulire la ciotola… Anche a colpi di dita!)

Intanto montare la panna liquida, unirla con il cioccolato sciolto a bagnomaria e amalgamare con una frusta per ottenere una vaporosa mousse.

Sfornare la torta e iniziare la guarnizione: in uno stampo posizionare la base con dei pezzi di torrone sbriciolati grossolanamente. Ricoprire il tutto con la mousse al cioccolato. Lasciare riposare per due ore in frigo, dopodiché completare la decorazione con altre scaglie di torrone, cioccolato e cacao in polvere. Servire fredda.

Buon appetito!