Scambi in diminuzione ed è normale che siano sotto la media ma sono lo stesso indicativi. Qualcosa infatti inizia ad andare verso lo scenario che abbiamo per i prossimi mesi e i nodi iniziano a venire al pettine. Con oggi l’aria sembra cambiare sui mercati e potremmo essere agli ultimi scorci di rialzo. Come più volte scritto su queste pagine nelle ultime settimane, il rialzo potrebbe continuare fino al massimo il 6 gennaio per poi lasciare spazio ad un ribasso fino alla settimana 8/14 febbraio.

Cosa attendere da ora in poi? Come valutare la debolezza odierna? Tirare i remi in barca da ora in poi in attesa di un ribasso del 7/10%?

Alle 18:29 del 29 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.707

Eurostoxx Future

3.553

Ftse Mib Future

22.100

S&P 500

3.724,75

A cosa potrebbero portare questi prezzi?

Il Frattale del 2021 proietta ribassi per le prime 6 settimane dell’anno

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2021.

Guardando a questa previsione dovremmo essere agli ultimi giorni di rialzo. Come regolarsi quindi? Quali sono i livelli da monitorare?

Con oggi l’aria sembra cambiare sui mercati e potremmo essere agli ultimi scorci di rialzo

Di seguito la mappa dei prezzi per definire i livelli spartiacque fra futuri rialzi e nuovi ribassi.

Dax Future

Tendenza rialzista. Ribassi solo con la chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore a 13.602.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Ribassi solo con la chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore a 3.528.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Ribassi solo con la chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore a 22.125.

S&P 500

Tendenza rialzista. Ribassi solo con la chiusura giornaliera del 30 dicembre inferiore ai 3.723.

Siamo giunti in un turning point rilevante dove attendiamo a brevissimo l’ inizio di un ribasso di almeno 6 settimane consecutive. Il segnale odierno è di fine rialzo ed inizio ribasso? Lo capiremo dalla giornata di domani in poi e di volta in volta definiremo tendenza e punti di supporto e resistenza.

Si procederà per step.