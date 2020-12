Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi gli Esperti della Redazione vogliono svelare come preparare una torta al cioccolato in padella facilissima e da leccarsi i baffi. Ebbene sì, questo è un dolce per la cui preparazione non si ha necessitò di accendere il forno.

È dunque un metodo facile e veloce per soddisfare un’improvvisa voglia di dolce che può presentarsi nei freddi pomeriggi invernali. È fatta con ingredienti sani e genuini presenti in ogni dispensa.

Vediamo dunque come preparare una torta al cioccolato in padella facilissima e da leccarsi i baffi.

Partiamo dagli ingredienti che sono:

3 uova;

150 grammi di zucchero;

100 grammi di cioccolato;

1 bustina di lievito;

250 grammi di ricotta;

200 grammi di farina 00.

Per il cioccolato si può adoperare sia quello fondente che a latte, a seconda delle preferenze personali. Mentre per la ricotta consigliamo di utilizzare quella di mucca. Passiamo quindi all’azione

Il procedimento

Si comincia con lo sciogliere il cioccolato e lasciarlo a raffreddare. Dunque montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema. Suggeriamo di adoperare uova non fredde ma a temperatura ambiente. Quando il cioccolato sarà stiepidito incorporare alle uova ed aggiungere la ricotta. Unire quindi la farina poco alla volta ed infine la bustina di lievito. Lavorare fino a che tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati ed il composto sarà liscio e senza grumi.

Quindi imburrare una padella di 24 centimetri, facendo attenzione che anche i bordi siano unti. Versarvi il composto. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere a fuoco basso per mezz’ora. Dunque girare e lasciare cuocere l’altro lato per 10 minuti.

Si può scegliere di decorare la superficie con dello zucchero a velo. In alternativa suggeriamo di servirla accompagnata da un ciuffo di panna montata o da una pallina di gelato.

Ecco dunque svelato preparare una torta al cioccolato in padella facilissima e da leccarsi i baffi.

Buon appetito.