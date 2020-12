La verza è un prodotto diffusissimo nel Nord Italia ma che ha conquistato moltissimi palati anche al Sud. Certo, resta pur sempre un piatto della tradizione lombarda e piemontese, specialmente per il canavese. Tuttavia, uno dei maggiori benefici di vivere in Italia è, senza dubbio, la possibilità di gustare prodotti molto diversi tra loro.

Accompagnamento divino per secondi invernali, la verza fa parte della famiglia del cavolo. Ecco la ricetta per rendere la verza meno amara.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) un chilo di verza;

b) olio evo a piacere;

c) un bicchiere di brodo vegetale;

d) due bicchieri di vino bianco secco;

e) un cucchiaino d’aceto;

f) sale e pepe.

Preparazione

La ricetta per rendere la verza meno amara ha un grande alleato: il vino bianco. Le proprietà del più famoso succo d’uva sono infinite, ed in questo caso ci aiutano a smorzare le ruvidità della verza.

Prendiamo, quindi, una boule capiente e tagliamo la nostra verza a listarelle: eliminiamo anche la parte centrale che è più dura. Dopo averle lasciate riposare per qualche minuto, disponiamole nella boule e versiamoci sopra i nostri due bicchieri di vino bianco. Se avessimo un vermentino sarebbe l’ideale.

Lasciamo la verza ad assorbire gli aromi del vino per almeno trenta minuti. Prendiamo, poi, una padella antiaderente e facciamoci cadere un filo d’olio evo. Scoliamo con attenzione la nostra verza e mettiamola in padella.

In particolare, con l’aiuto di un mestolo in legno, cerchiamo di far rosolare bene la verza da tutti i lati. In questo caso, ma come quasi sempre, ricordiamoci che le verdure non si preparano da sole. Dobbiamo, infatti, stare vicini alla padella affinché non si bruci nessuna parte o che altre restino crude.

Passati 15-20 minuti, versiamoci il nostro cucchiaino d’aceto e facciamo evaporare la sua parte liquida. La nostra verza è pronta, e saprà accompagnare divinamente piatti di stagione, proprio come questa ricetta vegetariana.