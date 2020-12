La fine di ogni anno è come un giro di boa: ci interroghiamo sul futuro e pensiamo al passato. Di questo maledetto 2020 non possiamo dire tante cose belle: in molti di noi hanno perso il lavoro. Altri hanno dovuto dire addio a delle persone care, altri ancora hanno perso tanti soldi pur lavorando.

Certo, se riusciamo a scrivere e a leggere questi articoli siamo ancora tra i fortunati che ce l’hanno fatta, magra consolazione tuttavia. Quindi, pensiamo al futuro, con la speranza che sia un tempo migliore del presente.

E, se pensiamo al futuro, pensiamo al benessere, banalmente allo stare meglio. Ovviamente, la vita ci ha insegnato che ci sono cose che non possiamo controllare direttamente, ma altre invece sì.

Per ciò che non possiamo controllare, cerchiamo di accettare quello che ci arriva. Per ciò che, invece, possiamo cambiare, cerchiamo di agire. Ecco il modo più sicuro per guadagnare bene nel 2021.

Una questione di scelte

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato dell’importanza di valutare bene le opportunità professionali. Abbiamo anche analizzato quali possano essere i lavori più richiesti nel 2021 (approfondimento qui).

Oggi, invece, vogliamo parlare di guadagno, guadagno sicuro. Guadagnare è un verbo che si lega a due considerazioni: o fare soldi o non perderli.

Il modo più sicuro per guadagnare bene nel 2021 è quello di evitare i modi rapidi di guadagno. Cerchiamo di capirci meglio: ci sono molte offerte di lavoro che promettono mari e monti, guadagni vertiginosi e mille benefit.

Stiamone alla larga: il reddito è sempre direttamente legato a quello che facciamo guadagnare o risparmiare all’azienda che ci assume. Per guadagnare bene nel 2021, cerchiamo, invece, di concentrarci su lavori e possibilità davvero effettive. Tra l’altro, ricordiamoci che i soldi facili sono quelli che risparmiamo di meno e spendiamo subito. Pessimo modo per diventare più ricchi.